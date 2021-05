Crawl 2 : Alexandre Aja prépare une suite de son film

En 2019, Alexandre Aja sortait son nouveau film d’horreur à suspense, "Crawl". Et alors que le long-métrage a réalisé un bon score au box-office, il pourrait avoir droit à une suite.

Une suite pour Crawl ?

Alexandre Aja est de retour avec son nouveau film Oxygène. Le long-métrage est disponible sur Netflix depuis le 12 mai dernier. On y suit une femme jouée par Mélanie Laurent, qui se réveille soudainement dans une capsule cryogénique. Incapable de se rappeler qui elle est, ou comment elle a atterri ici, elle comprend vite que l’air se raréfie dans le tube. Elle va alors devoir utiliser sa mémoire pour pouvoir sortir de cette situation. Le film est moins centré sur l’horreur que certains des précédents longs-métrages d’Aja. Mais il contient quand même le suspense que le réalisateur français utilise tant. Dans le même genre, le cinéaste avait sorti Crawl en 2019. Le film était lui aussi rempli de suspense tout en faisant la part belle à des scènes plus gores.

Haley Keller (Kaya Scodelario) - Crawl ©Paramount Pictures

L’intrigue du long-métrage sorti il y a deux ans suit Hayley, une jeune femme originaire de Floride. Alors qu’elle a maintenant quitté la région, elle y retourne lorsqu’un ouragan frappe la ville dans laquelle elle est née afin de retrouver son père qui y habite encore. Ignorant les ordres d’évacuation et bravant la violente tempête, elle se rend dans son ancienne maison et trouve enfin son père, qui ne répondait pas à ses appels. Mais celui-ci se trouve dans le sous-sol de la maison, gravement blessé. Et l’endroit risque d’être rapidement submergé par l’inondation. Sauf qu'Hayley comprend vite que l’eau n’est pas son plus gros problème…

Deux ans après sa sortie, Aja a révélé qu’une suite de Crawl pourrait prochainement voir le jour.

Un deuxième film sur des personnages différents ?

Alexandre Aja était récemment l’invité du podcast de Bloody Disgusting, The Boo Crew Podcast. Et le réalisateur a révélé qu’il réfléchissait déjà depuis un moment à une suite de Crawl. Aja avait signé le scénario du premier film avec Michael et Shawn Rasmussen, et lui et son équipe développent actuellement une nouvelle intrigue. Le média spécialisé sur l’horreur a donc demandé au réalisateur et scénariste si l’histoire de l’éventuelle suite reprendrait directement après les événements du premier long-métrage. Et Aja a entretenu le flou sur la question :

On n’a jamais arrêté de parler d’une suite depuis la fin du premier film, et on veut créer une histoire vraiment, vraiment cool. Je pense que l’histoire d’Haley est vraiment forte, mais je crois que Crawl traite de la nature qui récupère ce qui lui est dû, c’est une histoire centrée sur un ouragan, l’homme contre l’animal. Donc peut-être qu’on fera une histoire complètement différente.

Aja précise qu’il cherche actuellement l’intrigue qu’il mettra au centre de son histoire :

En ce moment, on cherche cette histoire humaine qui sera aussi forte que celle du premier film. Pour que le deuxième soit légitime.

Pas sûr, donc, que l’on retrouve Kaya Scodelario et Barry Pepper devant la caméra du réalisateur français si une suite venait à être confirmée. Le réalisateur et scénariste reste évasif sur leur présence. L’histoire du nouveau film pourrait être simplement basée dans le même univers, mais être centrée sur de nouveaux personnages.

Crawl ©Paramount Pictures

Crawl 2 n'est pas encore officiellement en production. Mais on le sait, le public est roi pour les studios, et si les résultats d’un film au box-office sont satisfaisants, une suite a de grandes chances de voir le jour. Et dans ce cas, le long-métrage d’Aja a réalisé une bonne performance à sa sortie dans les salles, il y a deux ans. Alors que son budget était de 13 millions de dollars, il a engrangé 91 millions dans le monde. On imagine donc que Raimi Productions et Ghost House Pictures, qui le produisaient, pourraient être intéressés par une suite.

En attendant vous pouvez découvrir ci-dessous notre interview de Mélanie Laurent et Alexandre Aja pour Oxygène, et ici notre critique du film.