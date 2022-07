Creed 2 : quand Sylvester Stallone faisait pleurer l'équipe sur le tournage

Sylvester Stallone passe définitivement le flambeau à Michael B. Jordan dans "Creed II". Au moment de faire ses adieux au personnage incontournable de Rocky Balboa, la star a prononcé un discours qui a ému ses collègues aux larmes...

Creed 2 : le retour d'un vieil adversaire

Alors qu'il vient tout juste d'être sacré champion du monde dans la catégorie "poids lourds", Adonis Creed (Michael B. Jordan) se voit proposer un défi de taille : affronter le redoutable Viktor Drago (Florian Munteanu), fils d'Ivan Drago (Dolph Lundgren), le responsable de la mort de son père Apollo. C'est ainsi que débute Creed II, deuxième volet de la franchise héritière de la saga Rocky mis en scène par Steven Caple Jr. (The Land).

Creed II ©MGM

Dans ce nouveau combat pour lequel il doit repousser ses limites, le jeune héros peut compter sur le soutien de sa compagne Bianca (Tessa Thompson) et de son mentor Rocky (Sylvester Stallone). La légende de la série tire d'ailleurs sa révérence dans ce long-métrage sorti en 2019. L'acteur et coscénariste ne sera pas de retour dans Creed III et passe clairement le flambeau à Michael B. Jordan dans la conclusion du film. Une situation pensée par Sly lui-même, comme l'explique Steven Caple Jr. au Business Insider :

Cette ligne de dialogue où Rocky dit "C'est toi maintenant" n'était même pas dans le script. Je ne savais pas ce qu'il allait dire.

Ne voulant pas faire "mourir" son personnage emblématique, Sylvester Stallone a également opté avec le réalisateur pour les retrouvailles finales entre l'ancien boxeur et son fils Robert (Milo Ventimiglia) :

On s'est dit qu'il avait besoin de sa famille, donc qu'il devait quitter Philadelphie.

Les adieux émouvants de Sylvester Stallone

Ce n'est pas cette scène poignante que Sly a tournée en dernier mais une séquence dans le désert, où Adonis part s'entraîner et surmonter ses démons. Après avoir bouclé ses prises de vues, la star se lance dans un discours particulièrement touchant, déclarant notamment :

Je pensais en avoir fini avec Rocky en 2006. Et j'étais très heureux avec ça. Puis, tout à coup, ce jeune homme (Michael B. Jordan, ndlr) s'est présenté et tout a changé. C'est passé à une nouvelle génération. De nouveaux problèmes. De nouvelles aventures. (...) Maintenant tu dois prendre la relève. Je veux juste remercier les gens du monde entier pour avoir porté la famille "Rocky" dans leur cœur pendant plus de 40 ans. Ce fut mon privilège ultime de créer et jouer ce personnage si important. Hélas, tout a une fin...

Un moment qui a ému aux larmes l'équipe de Creed II. Steven Caple Jr. se souvient, cité par CinemaBlend :

C'était émouvant pour tout le monde. La flamme d'une torche jaillissait derrière lui. C'était très calme, le dernier jour de la production, la dernière heure. Alors tout le monde était très émotif. Au-delà du projet, ce sont les gens avec qui vous travaillez. Un rappel de la raison pour laquelle nous faisons ça et pourquoi nous sacrifions notre temps pour créer et, espérons-le, avoir un impact sur le monde.

Tout un symbole...