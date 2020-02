Creed 3 : le film est en développement

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La franchise du célèbre boxeur incarné par Stallone est revenue, après des années d’inactivité, en deux étapes. La première, « Rocky Balboa » a repris l’arc du personnage éponyme puis les deux films « Creed » ont installé une succession. Ce nouveau chapitre continue avec un troisième opus en préparation.

Rocky Balboa était un retour en grandes pompes pour un Sylvester Stallone qui avait quelque peu disparu de la circulation. Le boxeur n’est plus vraiment d’attaque, comme son interprète, pour livrer des combats de légende sur le ring. Mais il peut encore transmettre son savoir à la nouvelle génération et former le champion de demain. La suite logique a donc été Creed, avec Adonis Creed comme poulain. Une petite réussite au box-office mondial qui chiffre à 173 millions de dollars. Un second épisode, Creed 2, a vu le jour, toujours avec Stallone et Michael B. Jordan, pour un résultat financier encore meilleur à hauteur de 213 millions de dollars.

La MGM a un plan encore plus grand et vient de lancer la mise en chantier d’une nouvelle suite ! Ce troisième épisode continuera de suivre Adonis Creed mais Rocky ne sera plus là derrière lui. Bien qu’on ne sache pas comment le scénario va s’articuler, nous sommes déjà sûrs que des combats intenses vont rythmer le film. Le personnage central cherchera encore à prouver sa puissance dans son domaine en gérant la sphère privée en parallèle.

Un scénariste pour Creed 3

Le studio vient d’engager Zach Baylin pour écrire le script. Il ne sera pas trop dépaysé car il est derrière celui de King Richard, biopic sur l’ascension des soeurs Williams dans le monde du tennis. On dira que les champions, ça le connaît. Aucun réalisateur n’est encore engagé pour diriger Creed 3, après que les deux premiers aient été menés par deux noms différents.

La MGM cherchera sûrement encore à mettre dans la lumière un talent de demain, comme elle l’a fait pour les opus précédents. Avec des résultats financiers en hausse d’un film à l’autre, le chapitre Creed pourrait encore perdurer mais difficile de juger jusqu’à le studio veut aller. Ce troisième sera-t-il le dernier ? Tout dépendra de l’intérêt de ce qu’il reste à raconter. Mais Creed 2 aurait très bien pu refermer l’histoire sans qu’on ne soit choqués de la manoeuvre.