Creed 3 : Michael B Jordan pour réaliser la suite ?

Adonis devra continuer d'écrire sa légende sans Rocky dans "Creed 3" et pour accentuer la prise de pouvoir de Michael B. Jordan, l'acteur pourrait se charger de mettre en scène le film. Une décision inattendue, qui lui permettrait donc de faire ses débuts derrière la caméra.

Creed 3 en préparation

Après un Rocky Balboa qui permettait à Sylvester Stallone de remonter sur le ring, la franchise ne pouvait plus se permettre de compter que sur sa star. Il fallait amorcer une autre dynamique, introduire un personnage qui allait prendre la relève. Dans Creed et sa suite, Michael B. Jordan devenait Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, boxeur mort au combat contre Ivan Drago. Deux films qui ont bien relancé la marque Rocky, avec 173 et 213 millions de dollars au box-office. Pas de raison de s'arrêter pour la MGM et un troisième épisode a été lancé avec Zach Baylin au scénario. Pas de Stallone cette fois, le héros devra se passer de lui et montrer qu'il a les épaules pour évoluer en solo. Cependant, on ne sait pas du tout ce que l'histoire va raconter mais il paraît évident qu'un autre combat épique va être au centre.

Michael B. Jordan pour réaliser ?

La grosse interrogation concerne le poste de metteur en scène. Le premier était dirigé par Ryan Coogler puis le second par Steven Caple Jr.. Ils ont respectivement fourni un boulot de qualité et peuvent prétendre revenir. Mais c'est vers un autre choix que la MGM s'oriente. Dans un article sur Mourir Peut Attendre, film du même studio, Deadline annonce que Michael B. Jordan serait en discussion pour possiblement prendre le poste de réalisateur de Creed 3. Si rien n'est encore signé, une confirmation voudrait dire que l'acteur ferait ses débuts derrière la caméra. En commençant, qui plus est, par un assez gros film attendu par des fans. Certains acteurs passent par des essais assez modestes, pour se faire la main, souvent avec un sujet personnel à aborder. Lui irait directement sur un projet d'envergure, en ayant aussi la pression de jouer devant la caméra. Un exercice doublement compliqué car il faut savoir gérer les deux fonctions.

Quand on y regarde de plus près, ça serait une direction assez logique pour lui, il suivrait ainsi les traces de Sylvester Stallone. Il a pris la place de Rocky et va aussi faire comme son mentor, qui a réalisé plusieurs films de la saga. On sait Michael B. Jordan très investi dans l'univers de Creed. Il est là depuis le début et agit aussi comme producteur. Prendre la casquette de réalisateur affirmerait définitivement son attachement envers la franchise. On doit dire que nous sommes curieux de voir ce qu'il peut faire !