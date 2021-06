Creed 3 : un futur acteur du MCU dans la peau du méchant ?

Pour la première fois dans toute l'histoire de la franchise "Rocky", un film va se faire sans Sylvester Stallone. Michael B. Jordan fera ses débuts derrière la caméra pour "Creed 3" et il vient peut-être de trouver celui qui incarnera son futur adversaire.

Creed 3 : Adonis orphelin de Rocky

Le personnage de Rocky était arrivé au bout d'un cycle avec Rocky Balboa. La saga n'a pourtant pas été mise au placard et, en 2015, Creed a relancé la machine. Sylvester Stallone était de retour, pour endosser le rôle du mentor d'Adonis Creed, le fils de son ancien ami. C'est à Michael B. Jordan qu'a été confié ce rôle. Pour le troisième volet, l'acteur va signer ses débuts derrière la caméra mais il ne pourra plus compter sur la présence de l'emblématique boxeur. Si vous n'êtes pas encore au courant, il a été annoncé officiellement que Sylvester Stallone n'allait pas apparaître à l'écran, laissant ainsi son poulain se débrouiller tout seul. Une progression assez logique, pour enfin couper le cordon et permettre à Adonis de prendre toute la lumière.

Creed II ©2018 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

Le scénario reste à ce jour encore inconnu. Puisque la franchise ne va certainement pas se réinventer en quelque chose d'autre, on s'attend à voir le personnage principal relever un défi encore plus dur que par le passé. On peut même se dire que le schéma narratif a des chances d'être copié sur celui de Rocky 3. Après l'éclosion et la consécration, Adonis pourrait connaître une douloureuse chute le forçant à puiser en lui pour se relever.

Jonathan Majors dans la peau du méchant ?

À défaut d'en savoir plus sur ce que l'histoire nous réserve, Deadline apporte une information de taille sur le casting. D'après le fiable média américain, Jonathan Majors serait en pôle position pour incarner le méchant. Les négociations sont encore en cours et rien n'est fait, car l'acteur doit pouvoir ajouter ce projet à son emploi du temps chargé.

Lovecraft Country ©HBO Max

Jonathan Majors est l'une des révélations de ces dernières années, un acteur qui ne cesse de monter et qui ne devrait plus tarder à exploser. Vous avez pu le voir dans la géniale série Lovecraft Country ou chez Spike Lee, dans Da 5 Bloods. Marvel lui a déjà mis le grappin dessus en lui confiant le rôle de Kang dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania. Sa participation à Creed 3 pourrait encore plus accélérer son ascension et le placer définitivement comme l'une des sensations des années 2020. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.