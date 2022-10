Creed 3 : une bande-annonce bestiale pour le nouveau film de la saga Rocky

Attention, ça va balancer des droites violentes et s'envoyer dans les cordes ! La bande-annonce de "Creed 3", neuvième film de la saga "Rocky" avec Michael B. Jordan dans le rôle principal et à la réalisation, promet un spectacle brutal et sans merci.

Michael B. Jordan est de retour

Sans Sylvester Stallone, mais avec Michael B. Jordan de retour devant la caméra et pour la toute première fois à la réalisation d'un long-métrage, Creed 3 se dévoile dans une bande-annonce forcément musclée et brutale (à voir en tête d'article). Après s'être défait de Viktor Drago dans Creed 2, Adonis Creed (Michael B. Jordan) vit un rêve aussi bien sur les rings qu'avec Bianca (Tessa Thompson) et leur fille Amara.

Des personnages connus sont notamment de retour, comme la belle-mère d'Adonis (Phylicia Rashad) et son entraîneur Tony "Little Duke" Evers Jr (Wood Harris). Mais le "retour" qui nous intéresse le plus ici, c'est celui d'Anderson Dame. Ce dernier est un ami d'enfance d'Adonis, tout juste sorti de prison et lui aussi boxeur, incarné par un Jonathan Majors transformé physiquement.

Anderson Dame (Jonathan Majors) - Creed 3 ©Warner Bros.

Efficace et sans pitié

Pour son premier film en tant que réalisateur, Michael B. Jordan ne semble pas s'embarrasser d'un scénario trop complexe. Mais c'est sans doute ce qu'il lui faut pour faire de ce Creed 3 une réussite. L'histoire est donc simple : sorti de nulle part - enfin de prison - un ancien ami retrouve Adonis. Ce dernier, dont on devine qu'il se sent redevable, lui offre de s'entraîner dans sa salle. Mais Anderson Dame a une rancoeur. Boxeur bodybuildé et ultra-violent, il va se retourner contre Adonis et le défier. Objectif : tout lui prendre et vivre sa vie.

Adonis Creed (Michael B. Jordan) - Creed 3 ©Warner Bros.

De la rancoeur, une ambiance de vengeance et de comptes à régler, tous les éléments nécessaires pour que ça explose sur le ring. Comme le montrent les images de cette bande-annonce, on aura droit à des séquences de combats où les coups vont pleuvoir et s'abattre comme des enclumes.

Creed 3 arrive dans nos cinémas en mars 2023.