Creed : quand Michael B. Jordan devait affronter de véritables boxeurs

En 2016, soit 10 ans tout juste après la sortie de « Rocky Balboa », un nouvel opus de la franchise « Rocky » voit le jour. En effet, Ryan Coogler réalise « Creed : L'Héritage de Rocky Balboa ». Et comme tous les films de la licence, le long-métrage propose des combats plus vrais que nature.

Creed : une nouvelle ère

En 2006, Sylvester Stallone fait ses adieux à Rocky dans l'excellent Rocky Balboa. On pensait en avoir terminé avec le célèbre boxeur. Pourtant, dix ans plus tard, le réalisateur Ryan Coogler et son acteur fétiche Michael B. Jordan s'associent pour faire renaître Rocky de ses cendres.

Le cinéaste propose ainsi Creed : L'Héritage de Rocky Balboa, une toute nouvelle histoire qui se concentre sur Adonis Johnson, le fils d'Apollo Creed. Outre la présence de Michael B. Jordan dans le rôle titre, le reste de la distribution se compose notamment de Tessa Thompson et de Sylvester Stallone de retour dans la peau de Rocky. Ce dernier offre une prestation touchante dans la peau d'un mentor sur le déclin. À tel point que Sly a même été nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle.

Creed : L'Héritage de Rocky Balboa © Warner Bros

Le film rencontre un certain succès. Pour un budget de 73 millions de dollars, Creed en rapporte plus de 173 millions au box-office. Un succès qui a poussé la Warner a produire Creed II, et bientôt Creed III qui vient de débuter son tournage.

Un réalisme impressionnant

Comme tous les films Rocky, Creed propose des scènes de combat hallucinantes. Ryan Coogler a voulu respecter une forme de réalisme propre à tous les films de la licence. Ainsi, comme Robert De Niro avant lui sur Raging Bull, ou plus récemment Jake Gyllenhaal dans La Rage au ventre, Michael B. Jordan a eu un entraînement drastique pour entrer dans la peau de Adonis Creed. Le comédien s'est entraîné constamment, s'est soumis à un régime très strict composé de poulet, de riz brun, de brocolis et de 5 litres d'eau par jour.

Adonis Creed (Michael B. Jordan) - Creed : L'Héritage de Rocky Balboa ©Warner Bros

Il s'est également entraîné avec des professionnels et notamment Robert Sale, un entraîneur de boxe et un conseiller technique qui offre souvent son expertise dans le septième art. Il a notamment travaillé sur Match Retour et Rocky Balboa.

Michael B. Jordan s'est donc rendu au centre sportif Powerhouse Gym de Burbank où il a appris à devenir un expert en corde à sauter. Robert Sale a également conseillé au comédien de choisir un véritable boxeur pour copier son style et gagner en crédibilité dans le film. Michael B. Jordan a choisi Timothy Bradley, champion du monde de poids super-légers en 2008.

Attention aux vrais boxeurs

Pour pousser le réalisme encore plus loin, Ryan Coogler a engagé de véritables boxeurs pour son film. Ainsi, dans Creed, Michael B. Jordan affronte notamment trois professionnels de ce sport : Anthony Bellew, Andre Ward et Gabriel Rosado. Le cinéaste a également recruté d'autres professionnels du secteur comme l'entraîneur Ricardo Padman McGill, le boxeur Malik Bazille ou encore le cutman Jacob Stitch Duran.

Creed : L'Héritage de Rocky Balboa © Warner Bros

Forcément, quand le comédien se retrouve face à de véritables boxeurs, les choses peuvent rapidement déraper. Surtout que Sylvester Stallone lui a réservé une petite surprise pendant le tournage de Creed :