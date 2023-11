Crocodile Dundee : l'histoire vraie derrière le film avec Paul Hogan

À l'origine du grand succès des années 80 "Crocodile Dundee", il y a l'histoire vraie d'un éleveur, Rod Ansell, qui a survécu plusieurs semaines dans la jungle australienne.

Un grand succès des années 80

En 1986, la comédie d'aventure Crocodile Dundee, réalisé par Peter Faiman, rencontre un succès inattendu. Le film raconte, sur une tonalité humoristique, la rencontre entre Michael "Crocodile" Dundee (Paul Hogan), un chasseur de crocodiles australien, et une journaliste américaine, Sue Charlton (Linda Kozlowski). Après des péripéties dans le bush australien, elle retourne à New York avec lui, où son inadaptation à la vie urbaine donne lieu à des situations cocasses.

Crocodile Dundee ©20th Century Fox

C'est pour les deux comédiens leur première apparition sur grand écran. Et, contre toute attente, sur un budget de 9 millions de dollars, Crocodile Dundee rapporte au box-office mondial plus de 328 millions de dollars de recettes. Il convainc par ailleurs largement la critique. Plusieurs nominations et récompenses distinguent le film. Paul Hogan reçoit le Golden Globe du Meilleur acteur dans une comédie, et il est personnellement cité aux Oscars en 1987, puisque le film y est nommé à l'Oscar du Meilleur scénario original. Paul Hogan est en effet à l'origine de cette histoire, qu'il a imaginée avant de l'écrire avec John Cornell et Ken Shadie.

Qui était le "vrai" Crocodile Dundee ?

L'acteur australien Paul Hogan a d'abord déclaré avoir inventé le personnage et l'histoire du film. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Si Paul Hogan a réellement imaginé cette histoire, après s'être senti complètement perdu lors de son premier voyage à New York, il s'es inspiré pour son personnage de Rod Ansell.

Rod Ansell ©Daily Telegraph

Rod Ansell était un agriculteur australien et chasseur de bisons, né en 1954. Il est devenu une célébrité en 1977, après qu'il s'est retrouvé isolé et sans ressources dans une région très reculée du nord de l'Australie. Parti pêcher sur la Victoria River, son bateau s'est retourné et il a alors dû survivre, avec ses deux chiens et le peu d'équipement qu'il a pu sauver du naufrage de son embarcation. Puisqu'il avait annoncé à ses proches partir pour plusieurs mois, aucune opération de recherche ne fut lancée.

Pendant presque deux mois, il s'est ainsi débrouillé pour survivre, se nourrissant d'animaux sauvages, buvant parfois du sang de buffle et suivant les abeilles pour trouver du miel. Devant se méfier des prédateurs, notamment les serpents et les crocodiles, il a à un moment abattu un crocodile de 5 mètres de long, dont il a gardé le crâne en souvenir. Au bout du 56e jour, il a rencontré deux aborigènes, et a pu ensuite rejoindre la civilisation.

Une fin tragique

Rod Ansell n'a jamais cherché la célébrité, et a même caché son aventure à ses proches, de peur que sa mère ne lui reproche son inconscience, comme raconté dans le livre Understanding Journalism de Lynette Sheridan Burns. Mais en 1979, le réalisateur Richard Oxenburgh lui demande de raconter son histoire pour un projet de documentaire intitulé To Fight the Wild, qui devient un livre. Il accède alors à la célébrité, et la légende voudrait que lors de sa venue à Sydney, il ait dormi sur le sol de sa chambre d'hôtel plutôt que sur le lit, et ait été intrigué par le bidet, comme le personnage principal de Crocodile Dundee.

Des difficultés financières et personnelles vont cependant le pousser à la ruine. Réclamant des millions de dollars suite au succès du film Crocodile Dundee, il n'obtient rien. Il se met alors à consommer des amphétamines au début des années 90 et s'enfonce dans la dépression. Avec sa nouvelle compagne, rencontrée en 1996, il consomme de plus en plus de drogues. Le 3 août 1999, il est pris dans une fusillade avec la police et est abattu.