Cruella 2 : Emma Stone donne enfin des nouvelles du film

Actuellement en pleine promotion de son nouveau film "Pauvres Créatures", Emma Stone a enfin donné des nouvelles de "Cruella 2", la suite très attendue du live action sorti en 2021 et produit par Disney sur l'antagoniste des 101 Dalmatiens.

Cruella : un franc succès pour Disney

Après deux films consacrés à Maléfique, l'antagoniste de La Belle au bois dormant, c'est Cruella, la grande méchante des 101 Dalmatiens, qui a eu droit à son propre film en 2021. Mis en scène par Craig Gillespie, ce long-métrage se déroulait durant la jeunesse du personnage, des années avant qu'elle ne devienne celle que l'on connaît.

Porté par Emma Stone, le film suivait alors Estella, une jeune femme ambitieuse et créative aspirant à se faire un nom dans le monde de la mode à Londres. Le film explorait ses débuts difficiles, sa rencontre avec la baronne von Hellman, interprétée par Emma Thompson, et l'évolution de son personnage, de simple couturière talentueuse à une figure emblématique de la mode, connue pour sa soif de vengeance et son goût pour le dramatique.

Bien que Cruella n'ait pas été un raz de marée au box office mondial (233 millions de dollars de recettes), le film a été salué pour son originalité et la performance de son actrice principale. Beaucoup de spectateurs qui ont aimé le long-métrage attendent donc la suite avec impatience.

Emma Stone donne enfin des nouvelles de la suite

Alors qu'elle assure actuellement la promotion de son nouveau film Pauvres Créatures (qui pourrait bien lui valoir un nouvel Oscar), Emma Stone a enfin donné des nouvelles de Cruella 2. Au micro de Variety, elle a ainsi confirmé que le film était toujours bien prévu. Mais qu'elle ne savait pas encore quand est-ce que le tournage commencerait, et qu'elle espérait qu'il ait lieu "bientôt".

Questionnée sur le script du film, elle est restée évasive en insistant sur le fait que c'était encore "en chantier". Après deux ans sans nouvelle, on se contentera de savourer le fait que Cruella 2 est donc toujours bel et bien prévu par Disney (qui a fait face à une très mauvaise année au box-office).