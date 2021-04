Cruella : Disney dévoile une nouvelle bande-annonce délirante avec Emma Stone

Disney nous offre un nouveau trailer pour "Cruella" avec Emma Stone dans le rôle-titre, à découvrir au cinéma le 26 mai en France.

Cruella et ses problèmes mentaux... de fourrure !

Cruella d'Enfer est un personnage apparu en 1956 pour la première fois dans le roman de Dodie Smith intitulé Les 101 Dalmatiens. La version papier est néanmoins vite oubliée au profit de sa version animée par les studios Disney sortie 5 ans plus tard. On y découvre l’infâme créatrice de mode qui souhaite voler des chiens pour se faire un manteau avec leur fourrure. Une idée complètement diabolique motivée par son obsession de la mode. Cette histoire a eu droit à une adaptation en live-action (et sa suite) avec Glenn Close sous la coiffure bicolore de cette ennemie de la SPA.

En 2021, le personnage revient cette fois sous les traits d'Emma Stone dans un film consacré entièrement au personnage intitulé logiquement Cruella. Disney nous offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce à retrouver en tête d'article.

À l'origine du mal

Ce Cruella-là prend en effet le risque de faire son héros de ce personnage détesté depuis des décennies. Le long-métrage suivra Cruella dans son dur apprentissage dans le milieu de la mode. Sous la coupe de la non-moins désagréable Baroness incarnée par Emma Thompson , la jeune femme va peu à peu sombrer dans la folie et la violence à cause de la frustration.

Cruella ©Walt Disney Pictures

Nous sommes donc en face d'une origin-story qui pourrait être le premier volet d'une nouvelle licence. Tout est fait en tout cas pour que l'on ait de l’empathie pour Cruella, et offrir le rôle à Emma Stone et ses grands yeux bleus nous oblige à en avoir au départ sans que l'on puisse faire autrement.

La bonne idée des producteurs a été de confier la réalisation à Craig Gillespie, metteur en scène de Moi, Tonya. Le film était lui aussi consacré à une anti-héroïne, la patineuse Tonya Harding, jouée par Margot Robbie. Alliant désolation et humour, il montrait avec brio comment les mauvaises pensées pouvaient naître de la maltraitance.

Cruella devrait sortir en France au cinéma le 26 mai.