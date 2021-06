Cruella : la suite du live action est déjà en préparation

Une suite de « Cruella » est déjà en préparation chez Disney. Alors que le film n'est toujours pas encore sorti en France, il devrait logiquement avoir une suite, toujours vraisemblablement portée par Emma Stone.

Cruella : un succès aux États-Unis

Réalisé par Craig Gillespie, le film Cruella raconte la jeunesse de la célèbre antagoniste des films Les 101 Dalmatiens. Porté par Emma Stone et Emma Thompson, le long-métrage se concentre sur la manière dont Cruella devient la célèbre méchante des dessins-animés Disney. Si le film n'est pas encore sorti en France, prévu pour le 23 juin prochain, il cartonne déjà aux États-Unis. À l'heure actuelle, le long-métrage a déjà rapporté plus de 51 millions de dollars de recettes en seulement deux week-end d'exploitation. Face à ce succès, The Hollywood Reporter nous apprend que les studios Disney sont en train de développer une suite.

Cruella 2 en approche

Le réalisateur Craig Gillespie et le scénariste Tony McNamara devraient logiquement tous les deux revenir pour diriger cette suite. Cruella est disponible aux USA depuis le 28 mai dernier, notamment grâce à un Premium Acces sur la plateforme de streaming Disney+. Pour le moment, le film a reçu des critiques majoritairement positives aux États-Unis, surtout pour son esthétique punk rock des années 1970. Il n'en faut pas plus pour que le studio aux grandes oreilles se lance dans une suite, comme le précise le porte-parole de Disney :

Nous sommes très satisfaits du succès de Cruella au box-office, en conjonction avec ses solides performances sur Disney+ Premium Access à ce jour. Le film a été incroyablement bien accueilli par le public du monde entier, avec un score d'audience de 97% sur Rotten Tomatoes en plus des A dans chaque groupe démographique de CinemaScore le week-end d'ouverture, le classant parmi les plus populaires de nos remakes live action.

Cruella ©Disney

Pour le moment, on ne sait évidemment pas sur quoi va se concentrer ce Cruella 2. Mais Emma Stone a déjà quelques idées. Elle aimerait pas exemple que Glenn Close revienne elle aussi dans la peau de Cruella. Un rôle qu'elle a porté dans le film de Stephen Herek, sorti en 1997. Le but serait de copier la formule de Le Parrain 2, qui offrait deux temporalités : la jeunesse de Vito Corleone avec Robert De Niro, et la monté en puissance de Michael Corleone. Ainsi, Emma Stone serait dans le passé, et Glenn Close dans un nouveau présent, ce qui permettrait de confronter les deux figures de ce personnage culte. Bien évidemment, tout ceci n'est pour le moment que de l'ordre de l'hypothèse, en attendant que Disney en dise davantage.