Cruella : le film Disney avec Emma Stone se montre dans un bande-annonce

Plus de deux ans, désormais, que l'on entend parler de "Cruella". Le film sur la méchante des "101 Dalmatiens", avec Emma Stone dans le rôle principal, daigne enfin montrer le bout de son nez dans une bande-annonce.

La méchante Cruella va avoir son propre film

Craig Gillespie a su tirer le meilleur de Margot Robbie pour qu'elle délivre une prestation habitée dans Moi, Tonya. On espère qu'il a su en faire de même avec Emma Stone, choisie pour incarner l'iconique Cruella dans le film éponyme. Ce n'est pas la première fois que Disney se lance dans un live action au sujet d'une antagoniste. La précédente double tentative a été pour Maléfique, avec Angelina Jolie. Cette fois, s'intéresser à la méchante connue dans Les 101 Dalmatiens promet un film avec une autre tonalité et moins de fantastique.

Cruella est normalement prêt depuis un moment, sa sortie ayant été prévue un temps pour novembre 2019. Nous sommes plus d'un an après et une nouvelle date a été fixée au 26 mai 2021 les salles américaines. Chez nous, le même mois est évoqué mais aucun jour précis n'est encore donné. Tout doit dépendre de si nos cinémas fonctionneront à cette période. Une sortie sur Disney+ n'est évidemment pas à exclure.

La première bande-annonce est arrivée

Si vous ne vous souvenez pas du film d'animation, Cruella d'Enfer est une créatrice de monde qui est reconnaissable à son style vestimentaire toujours composé de noir et de blanc. Ce qui explique pourquoi elle veut à tout prix capturer des dalmatiens pour se servir de leur pelage. Mais elle n'a pas toujours été comme ça et c'est justement ce que le film va nous prouver.

Après un long moment sans donner de ses nouvelles, Cruella est enfin capable de se montrer dans un tout premier trailer. L'occasion pour bien signifier qu'Emma Stone va effectivement camper le personnage éponyme alors qu'il n'est pas encore accompli. L'actrice est d'abord affublée d'une chevelure rousse. Nous allons assister à sa transformation et son ennemie sera incarnée par Emma Thompson. Le film devra parvenir à nous faire avoir de l'empathie pour une anti-héroïne vouée à sombrer dans la folie. S'attarder sur une méchante est un pari toujours risqué, même dans le cadre d'une production Disney. Il faut que sa part d'humanité soit assez perceptible pour que l'on accepte de la suivre pendant un film entier.

Cruella (Emma Stone) - Cruella ©The Walt Disney Pictures

C'est là qu'Emma Stone aura une grosse part de responsabilité. À en juger par ces premières images, elle est très convaincante dans le rôle. Au point de pouvoir dépasser Glenn Close, incarnation en chair et en os la plus connue ? Pas sûr, cette dernière ayant été marquante pour le public. Mais les deux jouent avec des atouts différents. Ici, la promesse est de nous faire sentir les failles de la méchante, de comprendre sa part humaine ainsi que les mécanismes qui l'ont fait passer du côté obscur. Puisqu'on parlait du Joker plus haut, difficile de ne pas faire la comparaison entre cette Cruella et l'Harley Quinn de Margot Robbie. Dans l'attitude, le côté punk et les accoutrements excentriques, on ressent une certaine filiation.

En plus de la bande-annonce, une affiche officielle a été dévoilée par Disney.