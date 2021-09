Cry Macho : découvrez les premiers avis sur le nouveau Clint Eastwood

Le nouveau film de Clint Eastwood "Cry Macho", qui arrivera sur les écrans français le 10 novembre 2021, a été présenté en avant-première aux États-Unis et la presse critique se montre pour le moins partagée sur cette nouvelle réalisation du légendaire acteur-réalisateur.

Cry Macho : Clint Eastwood présente son nouveau film

Tous types de métrages confondus, Clint Eastwood signe avec Cry Macho sa 45ème réalisation. Plus besoin d'établir le portrait de cet acteur et réalisateur légendaire à qui il arrive couramment de présenter deux films dans une même année. Durant cette dernière décennie, Clint Eastwood a tout particulièrement revisité le mythe du héros américain vieillissant, apportant à ses films via ces portraits une dimension politique et sociale plus marquée qu'à l'accoutumée. Même rengaine donc pour Cry Macho, l'histoire en 1979 d'une ancienne star du rodéo chargée de ramener le fils de son ancien patron du Mexique aux États-Unis. Avec son héros âgé, son jeune adolescent et un coq, le film a-t-il convaincu la presse outre-atlantique ? Avec un score actuel de 53% sur Rotten Tomatoes, les avis sont variés et à découvrir ci-dessous.

Des éloges pour commencer

"Clint Eastwood incarne de manière sublime et dirige un film qu'il avait refusé il y a 33 ans."

Pour Pete Hammond de Deadline, le film est parfaitement calibré pour notre temps, et sa date de diffusion idéale. Un excellent Eastwood, un film et et un personnage qui lui vont gomme un gant, et c'est "un pur plaisir" pour le spectateur.

Pour le vénérable IndieWire, "Cry Macho est la preuve que les motifs historiques de Clint Eastwood s'améliorent avec l'âge". Le regard du cinéaste sur la masculinité vieillissante est ici célébré par le journaliste, et lui inspire même une comparaison avec les oeuvres tardives de Manoel de Oliveira et Alain Resnais.

Pour A.O. Scott du New York Times, Cry Macho est aussi une réussite, un film à la mise en scène apaisée qui permet à Clint Eastwood de fusionner son identité d'acteur et celle de réalisateur. "Si c'est "le vieux" qui conduit, mon conseil est de monter et de profiter du voyage."

Des avis plus mitigés

"C'est probablement contre la loi du Culte Clint de dire quelque chose qui ne serait pas une révérence vis-à-vis d'un de ses films, mais Cry Macho a le pouls faible." Pour David Rooney de The Hollywood Reporter, Cry Macho est un film "faible" et à la limite du "ridicule".

Pour le Washington Post, sous la plume de Michael O'Sullivan et pour lequel le film obtient péniblement la moyenne, "peut-être qu'Eastwood aurait dû garder les rênes du projet - et laisser un autre s'installer sur la selle." Et même son de cloche du côté du San Francisco Chronicle, dans lequel G. Allen Johnson envoie un lapidaire "un des points bas d'une carrière par ailleurs illustre."

Cry Macho (bande-annonce ci-dessous), sera au cinéma le 10 novembre 2021.