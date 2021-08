Cry Macho : un trailer émouvant pour le nouveau Clint Eastwood

Clint Eastwood est de retour. Le cinéaste va de nouveau se mettre lui-même en scène avec « Cry Macho », sa prochaine réalisation, attendue pour le 10 novembre prochain dans les salles obscures.

Clint Eastwood : une icône jamais fatiguée

L’acteur/réalisateur, aujourd’hui âgé de 91 ans, n’a pas encore l’intention de prendre sa retraite. Clint Eastwood sera en effet prochainement de retour avec Cry Macho, sa nouvelle réalisation, dans laquelle il jouera également. En 60 ans de carrière, Clint Eastwood a tourné avec les plus grands, et a surtout mis en scène des chefs-d’œuvres incontestables du septième art. Que ce soit des westerns (Impitoyable), des films policiers (Mystic River), des drames (Million Dollar Baby) ou des comédies (Space Cowboys), Clint Eastwood a touché à tout. Pour sa quarantième réalisation, il est de retour avec Cry Macho.

Cry Macho : première bande-annonce

Après La Mule en 2018, Clint Eastwood décide de se remettre une nouvelle fois en scène. Le comédien va de nouveau camper un personnage vieillissant et nostalgique d’une époque révolue. Cry Macho raconte comment une ancienne star de rodéo, devenue éleveur de cheveux, accepte une mission périlleuse. En effet, l’un de ses anciens patrons lui demande d’aller chercher son fils au Mexique, qui vit avec sa mère alcoolique. Débute alors une odyssée qui va lui apporter bien des surprises et détruire ses préjugés.

Miko (Clint Eastwood) - Cry Macho ©Warner Bros Pictures

Quoi qu’on en dise, Clint Eastwood continue de faire rêver. Ses derniers films, Le Cas Richard Jewell et La Mule, ont largement convaincu la presse et les spectateurs. Et même si Le Cas Richard Jewell a fait un petit score au box-office (43 millions de dollars de recettes pour un budget de 45 millions), La Mule avait cartonné avec plus de 174 millions de dollars de recettes pour un budget de 50 millions.

En tout cas, cette première bande-annonce de Cry Macho annonce une fois de plus une œuvre sensible, touchante, voire même politique, et marquera surtout le retour du comédien dans un habit de cowboy. Une manière de retourner aux sources et de boucler la boucle…