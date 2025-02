Culte depuis 40 ans, cette comédie aux 3 César ressort au cinéma en version restaurée

Sorti en 1985, "Trois hommes et un couffin" a marqué l’histoire du cinéma français avec son humour irrésistible et son trio d’acteurs inoubliable. Quarante ans après sa sortie, la comédie culte de Coline Serreau revient sur grand écran le 21 mai dans une version restaurée 4K. L’occasion rêvée de redécouvrir cette pépite qui a conquis des millions de spectateurs et raflé trois César.

Une comédie générationnelle qui traverse les époques

Lorsque Trois hommes et un couffin débarque au cinéma en 1985, personne ne s’attend à un tel raz-de-marée. L’histoire de Pierre, Jacques et Michel, trois célibataires parisiens confrontés à l’irruption soudaine d’un bébé dans leur quotidien, séduit immédiatement le public. Avec un mélange parfait d’humour, de tendresse et de quiproquos, le film de Coline Serreau devient un phénomène, en cumulant plus de 10 millions d’entrées en France et s’exportant avec succès à l’international.

Couronné par trois César – Meilleur film, Meilleur scénario et Meilleur second rôle pour Michel Boujenah –, Trois hommes et un couffin s’impose comme un incontournable de la comédie française. Son succès est tel qu’il donnera lieu à un remake américain, Three Men and a Baby, produit par Disney en 1987, avec Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson dans les rôles principaux.

Si les thématiques du film – la paternité improvisée, l’amitié masculine et le bouleversement des habitudes – résonnaient déjà en 1985, elles restent toujours aussi pertinentes aujourd’hui. La modernité du regard porté par Coline Serreau sur la parentalité et la responsabilité masculine a d’ailleurs contribué à son statut de film intemporel.

Un retour sur grand écran en version restaurée 4K

Pour célébrer les 40 ans du film, Trois hommes et un couffin bénéficie d’une restauration intégrale en 4K, supervisée par Coline Serreau. Cette version inédite promet de sublimer l’image et le son, offrant une nouvelle jeunesse à cette comédie culte. Le film ressortira dans les salles françaises le 21 mai, permettant aux nostalgiques comme aux nouvelles générations de redécouvrir l’alchimie entre Roland Giraud, Michel Boujenah et André Dussollier sur grand écran.

Cette ressortie s’inscrit dans une tendance plus large qui voit de nombreux classiques du cinéma français retrouver le chemin des salles grâce à des restaurations soignées. Après La Grande Vadrouille, Le Grand Bleu ou encore La Boum, c’est au tour de Trois hommes et un couffin de profiter de cette mise en lumière patrimoniale.