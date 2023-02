Curve sur Netflix : Julianne Hough (Mallory) a débuté sa carrière dans Harry Potter

Le thriller "Curve" (2015) cartonne actuellement sur Netflix. Saviez-vous que l'actrice qui interprète Mallory (Julianne Hough) avait débuté dans le premier Harry Potter sorti en 2001 ?

Curve : ce survival de 2015 cartonne sur Netflix

Très fréquemment sur Netflix, il arrive que des films passés sous le radar connaissent une nouvelle vie une fois en ligne. C'est par exemple le cas de Curve, un thriller de 2015 jamais sorti en France, qui s'est directement hissé dans le top des films les plus regardés de la plateforme. Réalisé par Iain Softley (Hackers), il relate le cauchemar vécu par Mallory (Julianne Hough), une jeune femme qui traverse les États-Unis en voiture pour rejoindre son futur mari et qui se retrouve victime d'un dangereux psychopathe.

L'homme, d'abord séduisant et sympathique, l'avait aidée à réparer sa voiture et, sans se méfier, la jeune femme lui avait alors proposé de le conduire jusqu'à sa destination. Mais une fois à bord, le piège s'était refermé sur cette dernière. Dans un geste désespéré, elle avait précipité la voiture dans un fossé pour tenter de se débarrasser de l'intrus, et s'était retrouvée bloquée dans sa voiture, alors que son bourreau s'en était sorti vivant. Une longue lutte pour sa survie avait alors débuté...

Les ennuis débutent pour Mallory (Julianne Hough) - Curve © Universal Pictures

Julianne Hough (Mallory) a débuté dans Harry Potter

Pour porter Curve, c'est l'actrice Julianne Hough qui a été choisie. Artiste touche à tout, elle est également danseuse et chanteuse, et a notamment participé à l'émission Danse avec les stars aux États-Unis où elle a remporté la cinquième et sixième saisons. Elle était d'ailleurs devenue la plus jeune danseuse à remporter le show (18 ans à l'époque).

Mais sa carrière d'actrice a débuté bien avant, en 2001, lorsqu'elle était âgée de 13 ans. En effet, Julianne Hough a participé au premier film Harry Potter, en tant que figurante. Élève de Gryffondor, on peut notamment l'apercevoir en train d'encourager Harry lors du tournoi de Quidditch. L'interprète de Mallory avait d'ailleurs tenu à rendre hommage à son premier film lors des 20 ans de la saga, en 2017 :

Elle avait déclaré :