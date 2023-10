Daaaaaali ! : tous fous de Dali dans le teaser du nouveau film de Quentin Dupieux

"Daaaaaali !" se dévoile dans des premières images amusantes et intrigantes. Le nouveau film de Quentin Dupieux, doté d'un formidable casting et attendu pour février 2024, promet un spectacle inédit.

Daaaaaali ! se dévoile

Encore émus par la formidable tragi-comédie Yannick, excellente surprise de l'année avec un Raphaël Quenard exceptionnel, les spectateurs et fans du cinéma de Quentin Dupieux peuvent découvrir aujourd'hui les premières images de Daaaaaali !, son nouveau film. Comme à son habitude, le réalisateur et scénariste a rassemblé un casting royal. Parce que si le titre du film s'écrit ainsi, avec six "a", c'est que ce ne sont pas moins de six comédiens qui vont interpréter le très célèbre artiste surréaliste Salvador Dali - ou, tout du moins, une version forcément inédite de celui-ci.

Edouard Baer - Daaaaaali ! ©Diaphana Distribution

C'est donc dans ce court teaser de Daaaaaali !(vidéo en tête d'article) qu'on peut découvrir les acteurs Pio Marmaï, Édouard Baer, Jonathan Cohen, ou encore Gilles Lellouche et Didier Flamand dans ce(s) rôle(s). On y voit aussi Anaïs Demoustier, pour qui c'est la quatrième collaboration avec Quentin Dupieux après Au poste ! (2018), Incroyable mais vrai (2022) et Fumer fait tousser (2022).

Casting fou pour film fou

"Nous sommes tous, sur cette planète, absolument fous, totalement fous, de Dali !" : une seule phrase pour ce teaser, prononcée par tous les comédiens présents dans ces images. Un teaser intrigant, amusant, et qui surtout semble annoncer un film enivré d'une folie douce.

Avec cinq acteurs présents dans ces images, affublés évidemment de la chevelure et de la moustache iconiques de Salvador Dali, il manque donc le sixième. Pourrait-il s'agir de Romain Duris, annoncé au casting ? Ou alors de Pierre Niney, lui aussi à l'affiche du film ? Il faudra patienter pour avoir la réponse.

Après Yannick, devenu cet été le plus grand succès de Quentin Dupieux au box-office français avec plus de 440 000 entrées, Daaaaaali ! fera-t-il aussi bien, voire mieux ? Chaque film de Quentin Dupieux est maintenant un grand événement, et on aura donc la réponse le 7 février 2024, date de sortie de Daaaaaali ! au cinéma.