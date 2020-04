Daft Punk composera la bande-originale du prochain film de Dario Argento

D'après Dario Argento lui-même, le groupe français de musique électronique Daft Punk est en charge de la bande originale de son prochain film. Il s'agit de «Occhiali Neri », un film d'épouvante porté par sa fille.

Sept ans que Daft Punk n'a rien sorti depuis Random Access Memories, leur quatrième album studio. Mais le groupe d'électro français sera bientôt de retour, et par la porte du 7ème art. Dix ans après avoir signé la bande originale de Tron : L'Héritage, Daft Punk va de nouveau prêter son talent musical au cinéma. Le duo signera en effet la bande-son du prochain film de Dario Argento.

Lors d'une interview avec le journal italien La Republica, le cinéaste Dario Argento a révélé qu'il allait très prochainement travailler avec Daft Punk. Le groupe va composer la bande originale de son prochain film intitulé Occhiali Neri, qui se traduit par Lunettes Noires. Le film sera notamment porté par sa fille Asia Argento. Le cinéaste explique que ce nouveau long métrage pourrait être la suite parfaite de son Dracula 3D :

Ce sera mon grand retour, donc je ne veux pas trop anticiper. C'est un film qui raconte les aventures, dans la Rome nocturne, d'une fille et d'un enfant chinois. Dans la deuxième partie, une évasion les emmène dans la campagne rocheuse et touffue du Latium. Je devais tourner en mai, mais maintenant je débuterais peut-être en septembre. J'ai passé l'après-midi avec le directeur de la photographie Lucian Tovoli pour discuter des couleurs et des ambiances.

Daft Punk grand fan de Dario Argento

En effet, cela fait maintenant 8 ans que Dario Argento n'a pas réalisé un film. Son dernier en date est justement Dracula 3D. Un long-métrage qui a reçu des critiques presses et spectateurs assassines, et n'a rapporté que 673 000 dollars de recettes à travers le monde. Ainsi le cinéaste veut se rattraper en proposant un autre film, semble-t-il dans la même veine.

Mais cette fois il aura un appui de taille puisque les Daft Punk vont signer la bande originale de son film. Les deux artistes sont apparemment des grands fans du cinéma de Dario Argento. Le duo mythique serait de lui-même venu à la rencontre du cinéaste comme ce dernier l'explique :

C'est l'un de mes scripts les plus intéressants d'après les gens qui l'ont lu, y compris Daft Punk, qui signe la bande originale. Ils font partie de mes admirateurs. Ils ont appris que je tournais un nouveau film et ils m'ont appelé pour me demander de travailler avec moi. Ils sont enthousiastes et ils connaissent très bien ma filmographie. Ils devraient très bientôt m'envoyer leurs premières compositions. Ils viendront à Rome dès qu'ils pourront.

Avec le Covid-19 et l’absence de date de sortie de Occhiali Neri, il va certainement falloir attendre pour pouvoir écouter le travail de Daft Punk. Même s'ils ont déjà travaillé sur Tron : L'Héritage, cette nouvelle incursion dans le 7ème art sera très différente. Le cinéma de Dario Argento se tourne plus vers l'épouvante et le drame fantastique, un genre très éloigné du film de Joseph Kosinski. En tout cas, on est très curieux et très impatients d'entendre le résultat.