Daisy Ridley évoque ses problèmes de santé après son dernier rôle

Daisy Ridley s’est livrée sur la maladie qui lui a été diagnostiquée l’année dernière, alors qu’elle pensait seulement se sentir mal à cause du tournage de son dernier film.

Daisy Ridley de retour sur Disney+

Daisy Ridley est de retour dans Face à la mer : l’histoire de Trudy Ederle. Sorti sur Disney+ le 19 juillet dernier, le film nous raconte l’histoire d’une femme ayant réalisé ce qui était considéré jusqu’alors comme étant impossible : traverser à la nage les 34 kilomètres séparant l’Angleterre et la France.

Afin de pouvoir interpréter Gertrude Ederle, Daisy Ridley a suivi une préparation stricte. Au cours d’une récente interview avec Women’s Health, elle a expliqué s’être entraînée une heure et demi trois ou quatre fois par semaine pendant deux mois et demi. Ensuite, elle s’est envolée pour la Bulgarie, où le film allait être tourné. Une fois arrivée, elle est passée à une heure et demi de natation au moins cinq jours par semaine pendant deux semaines. L’actrice s’est donc entraînée durement pour ce rôle. Mais désormais, elle fait face à une autre difficulté.

L’actrice se livre sur sa maladie

Lors de la même interview avec Women’s Health, Daisy Ridley a révélé être atteinte de la maladie de Basedow, qui indique une production excessive d’hormones thyroïdiennes. L’actrice a commencé à en sentir les symptômes après le tournage de Magpie, un thriller qui sortira prochainement. Elle pensait alors que c’était justement le tournage de ce film qui lui causait ses problèmes : "Je pensais, ‘Je viens de jouer un rôle très stressant, je suppose que c’est pour cela que je me sens si mal’ ."

Mais en septembre 2023, Daisy Ridley a donc été diagnostiquée souffrante de la maladie de Basedow. Depuis, elle a notamment ajusté son régime alimentaire. Végétalienne depuis de nombreuses années, elle a aussi réduit sa consommation de gluten. Ce qui lui permet de se sentir mieux.

Elle retrouvera Rey dans New Jedi Order

Espérons que les choses continueront de s’améliorer pour Daisy Ridley. Pour ce qui est de sa carrière, on attend encore la date de sortie de Magpie. Le film sera centré sur un couple dont le quotidien se retrouve bouleversé du jour au lendemain lorsque la fille de ce couple décroche un rôle aux côtés d’une grande star.

Parmi ses prochains rôles, Daisy Ridley retrouvera aussi l’univers de Star Wars. Elle rejouera Rey dans un film intitulé pour le moment New Jedi Order. Celui-ci n’a pas non plus de date de sortie à l’heure actuelle.