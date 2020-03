Damon Lindelof (Watchmen) veut travailler avec Marvel

Après la très appréciée saison 1 de "Watchmen", Damon Lindelof, auteur en vogue, a fait quelques confidences sur son futur. Il a notamment révélé qu'il aimerait travailler avec Disney, dans l'univers de Marvel, mais aussi de Star Wars.

Alors qu'on ne devrait pas avoir de saison 2 de Watchmen, le créateur du show a fait quelques confidences sur l'univers Marvel. Damon Lindelof, showrunner de l'excellente série adaptée des DC Comics, a ainsi fait une infidélité à la maison américaine au profit de sa rivale de toujours.

Lindelof a notamment écrit Prometheus, long-métrage de la saga Alien. C'est aussi à lui que l'on doit le scénario de Star Trek Into Darkness. Dans une interview pour Fandom, on lui a demandé s'il envisageait de travailler de nouveau avec une franchise d'envergure. Lindelof a alors admis être intéressé par le MCU, notamment au vu de ses dernières productions, à l'image de Logan.

Ce pourrait être excitant , surtout maintenant qu'ils tendent un peu plus vers l'expérimental.

Toutefois, le créateur n'a pas pour visée de collaborer sur un projet qui paraîtra dans les salles obscures. C'est plutôt la télévision qui l'intéresse, comme il l'explique en citant WandaVision. Lindelof semble apprécier l'aspect atypique du programme, doublé du fait qu'il sorte sur petit écran. Alors, à quand un show sur Disney+ issu de la rencontre entre l'auteur émérite et les célèbres studios ?

La tête dans les étoiles

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Damon Lindelof fait un pas vers Marvel. Après la polémique suivant les propos de Martin Scorsese - qui estime que les films du studio américain relèvent plus du divertissement que du cinéma à proprement parler -, il avait déjà défendu l'entreprise auprès de Variety. Selon lui, certaines s'ancrent dans une mouvance plus intéressante et novatrice qu'à l'accoutumée. L'auteur se disait alors très intéressé par cette "ouverture".

Pour Lindelof, Logan ou Black Panther sont ainsi de parfaits exemples de cette tension et s'apparentent à de véritables longs-métrages de cinéma. A noter que l'auteur pourrait aussi céder aux sirènes de la saga Star Wars, mais ce n'est pas pour tout de suite. Le scénariste imagine cela dans bien longtemps. En effet, quasiment tous ceux qui ont travaillé sur les derniers opus de la franchise ont vu leur travail décrié. Le créateur de Watchmen semble donc vouloir éviter l'opprobre, bien décidé à attendre son heure...