Dangereuse séduction sur Netflix : Bruce Willis a rencontré sa future femme sur le tournage

Sorti en 2007, "Dangereuse séduction" voit un face-à-face sulfureux entre Halle Berry et Bruce Willis. Surtout, l'acteur de la franchise "Die Hard" collabore pour la première fois avec Emma Heming, sa future femme...

Dangereuse séduction : quand les apparences sont trompeuses

Avant de mettre en scène deux opus de la saga 50 Nuances de Grey, James Foley réalisait en 2007 une autre oeuvre sexy avec Dangereuse séduction. Ce film né d'une discussion entre la productrice Elaine Goldsmith-Thomas et son époux, voit un redoutable face-à-face entre Bruce Willis et Halle Berry. D'ailleurs, les deux stars hollywoodiennes ont déjà collaboré dans le passé pour les besoins du Dernier Samaritain et de Sombres soupçons.

Dangereuse séduction ©Revolution Studios

Dangereuse séduction suit Rowena Price, une journaliste d'investigation qui apprend la mort de son amie d'enfance et décide de mener l'enquête. Pour mener à bien ses objectifs, elle endosse l'identité virtuelle de Veronica pour séduire sur internet Harrison Hill, le principal suspect du meurtre. Dans le même temps, elle prend une autre identité nommée Katherine pour se faire embaucher comme intérimaire dans l'agence publicitaire de l'homme. Entre les deux, un dangereux jeu de séduction va alors se mettre en place.

A noter par ailleurs que James Foley a réalisé trois fins différentes pour le film. Dans chacune d'elles, le tueur n'était pas le même.

Une rencontre qui va tout changer

Déjà connue dans le monde de la mode, la mannequin Emma Heming débute sa carrière d'actrice à partir de 2006 lorsqu'elle apparait dans un épisode d'Entourage. Par la suite, elle enchaine avec Dangereuse Séduction, film dans lequel elle rencontre Bruce Willis, de 23 ans son cadet. Ce dernier affirma d'ailleurs dans une interview que sa relation avec l'ancienne mannequin arriva au parfait moment :

Je n'ai jamais été plus heureux, et cela arrive après une longue période de solitude, bien que j'ai essayé de me convaincre que j'aimais ma vie. Pendant la plupart des dix dernières années, j'étais seul et malheureux. Maintenant, je suis heureux tout le temps.

Emma Heming et Bruce Willis à l'avant-première de Red 2 ©Getty Images

Par la suite, Bruce Willis et Emma Heming ont encore tourné ensemble dans Red 2. Surtout, le couple s'est dit oui le 22 mars 2009, sur les îles Turques-et-Caïques, aux Caraïbes. Ensemble, ils ont aujourd'hui deux filles, âgées de neuf et sept ans.