"Un grand film" : Daniel Auteuil est d'accord avec nous, c'est l'un des meilleurs rôles de sa carrière

Parmi tous les films marquants auxquels il a participé, Daniel Auteuil nous a confié qu'il "adorait" ce grand polar et succès d'Olivier Marchal sorti en 2004, et qui l'a "remis au goût du jour".

Daniel Auteuil se souvient de 36 quai des Orfèvres

Daniel Auteuil est un acteur émérite du cinéma français, parmi les plus récompensés et les plus populaires. Ses rôles dans Jean de Florette et La fille sur le pont lui ont valu en 1987 et en 2000 le César du Meilleur acteur. En 1996, il recevait aussi avec Pascal Duquenne le Prix d’interprétation masculine du Festival de Cannes pour leur duo dans Le Huitième Jour. Il a par ailleurs, à plusieurs reprises chez Claude Sautet, Patrice Chéreau (La Reine Margot), Nicole Garcia (L'Adversaire) ou encore Michael Haneke (Caché), incarné avec brio des personnages restés dans les mémoires.

La Fille sur le pont ©UGC

"Je l'adore"

Sa longévité tient à son talent, à sa force de travail, et aussi à des performances dans des films qui l’ont, selon son expression, "remis au goût du jour ". Le meilleur exemple étant peut-être 36 quai des Orfèvres, polar culte d’Olivier Marchal, succès critique et populaire nommé 8 fois aux César 2005. Rencontré à l’occasion de la sortie au cinéma de son excellent thriller judiciaire, Le Fil, nous lui avons demandé quel souvenir il en gardait.

J’aime beaucoup "36 quai des Orfèvres". Tous les 10 ans, il y a un polar qui relance le genre. Il l’enlève de la télévision et le relance au cinéma. C’est un grand film. Je l’adore. J’adore la sensibilité d’Olivier Marchal. (...). Vous savez, "36" est un film qui, d’une certaine façon, m’a remis au goût du jour. On est là, on fait des films tout le temps et on s’habitue. J’ai fait des films magnifiques avec Claude Sautet, des rôles difficiles, et c’était devenu normal. Et à un moment donné, on devient… pfff. Et puis, il y a un film qui fait qu’on vous redécouvre. Tenir 50 ans de carrière, c’est pas évident !

Léo Vrinks (Daniel Auteuil) - 36 quai des Orfèvres ©Gaumont

Suite au grand succès de 36 quai des Orfèvres, dans lequel Daniel Auteuil partage notamment l'affiche avec Gérard Depardieu, André Dussollier, Roschdy Zem et Valeria Golino, Olivier Marchal lui confie alors en 2008 le rôle principal du très noir MR 73. Le succès est moindre, mais ce film, le plus personnel d'Olivier Marchal, offre à Daniel Auteuil une nouvelle performance mémorable en flic désespéré.