Daniel Auteuil bientôt de retour chez Olivier Marchal ? L'acteur a une bonne nouvelle

Et si, 20 ans après leur film culte "36 quai des Orfèvres", Daniel Auteuil et Olivier Marchal se retrouvaient pour un nouveau projet ?L'acteur nous a indiqué que ça allait peut-être arriver...

Un nouveau film policier pour Daniel Auteuil et Olivier Marchal ?

Actuellement à l'affiche du thriller judiciaire Le Fil, qu'il a réalisé et dans lequel il incarne le premier rôle, Daniel Auteuil a partagé avec nous une information qui devrait ravir ses fans et ceux du réalisateur Olivier Marchal. En effet, alors qu'il évoquait son souvenir de 36 quai des Orfèvres, polar à succès sorti en 2004 et qui a relancé dans le cinéma français le genre policier, il a évoqué un potentiel film qui les réunirait une troisième fois, après donc "36" et MR 73, sorti en 2008.

Il a ainsi déclaré qu'Olivier Marchal, qui ne s'arrête jamais d'écrire et de tourner, l'avait récemment contacté. Alors, si Daniel Auteuil n'est pas dans la suite pour Netflix que le réalisateur donne lui-même à son polar de 2004, Bastion 36, l'espoir de revoir ce dernier le diriger dans un nouveau film est très réel :

J’aime beaucoup "36, quai des Orfèvres". Tous les 10 ans, il y a un polar qui relance le genre. Il l’enlève de la télévision et le relance au cinéma. C’est un grand film. Je l’adore. J’adore la sensibilité d’Olivier Marchal. Il m’a appelé récemment et m’a demandé si je voulais faire un film avec lui. Je lui ai dit : « Mais t’es fou, bien sûr ! J’arrive en courant, écris ! »

Étant donné qu'il livrait avec réussite dans 36 quai des Orfèvres et MR 73 des portraits fascinants de flics au bout du rouleau, désespérés et pris dans des mécanique tragiques, c'est une nouvelle plutôt très alléchante. Et comme le veut le proverbe, "jamais deux sans trois"... Reste maintenant à savoir quand, parmi les nombreux projets qu'Olivier Marchal développe, il pourrait s'engager dans l'écriture et la réalisation de cette réunion avec Daniel Auteuil.