Daniel Craig bientôt dans la peau d'un super-héros DC ? Ça se précise

Daniel Craig devrait découvrir le monde des super-héros ! Sauf retournement de situation, l’acteur s’apprête à signer pour apparaître dans un film DC, pour lequel il retrouverait Luca Guadagnino.

Daniel Craig bientôt de retour au cinéma

Plus apparu au cinéma depuis son dernier film en tant que James Bond, Mourir peut attendre, sorti en 2021, Daniel Craig sera bientôt de retour dans Queer. Le long-métrage s’intéresse à Lee, un écrivain qui erre dans les rues de Mexico et fait le récit de sa vie à des étudiants américains expatriés. Un jour, il rencontre le jeune Allerton, dont il s’éprend éperdument. Si ce dernier repousse ses avances, les deux amis se lancent ensemble dans une étrange quête.

Queer a été réalisé par Luca Guadagnino. Le réalisateur italien, révélé à l’international par Call Me By Your Name et qui a aussi signé le carton Challengers, a travaillé pour la première fois avec Daniel Craig dans le cadre de ce nouveau long-métrage. Mais il ne s’agira sans doute pas de la dernière collaboration entre les deux hommes.

L’acteur devrait retrouver Luca Guadagnino pour Sgt. Rock !

Pour son prochain film, Luca Guadagnino va changer radicalement de genre. Car il va réaliser un film Sgt. Rock pour DC Studios. Or, selon les informations de Deadline, Daniel Craig devrait tenir l’affiche de ce long-métrage. Le média ne précise pas s’il en jouera le personnage principal.

Le Sgt. Franklin John Rock a été créé par Robert Kanigher et Joe Kubert. Il s’agit d’un soldat ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale, ayant notamment des compétences en combat rapprochés et une grande résistance aux balles. Il possède aussi une « antenne de combat » capable de détecter l’arrivée d’ennemis.

Justin Kuritzkes à l’écriture

Justin Kuritzkes, qui a déjà écrit Challengers et Queer, a été chargé du scénario de Sgt. Rock. On ne sait pas encore si son scénario sera l’adaptation d’un ou de plusieurs comics sur ce personnage, ou s’il nous proposera une histoire inédite. En tout cas, ce nouveau film avec Daniel Craig est l’un des nombreux projets prévus pour le DC Universe.

Sgt. Rock devrait faire partie du chapitre « Dieux et Monstres » de l’univers chapeauté par James Gunn et Peter Safran. Celui-ci s’ouvrira avec la série animée Creature Commandos, qui sera diffusée à partir du 5 décembre 2024 sur Max. Son premier long-métrage sera Superman, qui sortira le 9 juillet 2025 au cinéma en France. Quant au film Sgt. Rock, il n’a pas encore de date de sortie. C’est aussi le cas de Queer, qui devrait toutefois arriver dans les salles françaises en début d’année 2025.