Daniel Craig dans le film "Queer" du réalisateur de "Call me by Your Name"

Daniel Craig devrait bientôt être dirigé par Luca Guadagnino, le réalisateur de "Call Me by Your Name", pour son prochain film adapté du roman "Queer" de William S. Burroughs.

Daniel Craig bientôt dirigé par Luca Guadagnino

Daniel Craig en a terminé avec James Bond. Après, cinq films et la conclusion Mourir peut attendre (2021), l'acteur rend les armes et peut s'atteler à de nouveaux projets. On va déjà le retrouver dans un ton un peu plus léger avec Glass Onion, la suite d'À couteaux tirés (2019). Et on l'a également vu jouer avec son image dernièrement dans une pub sexy dirigée par Taika Waititi.

Daniel Craig dans la pub Belvedere

Toujours dans cette idée de changer et de mettre un peu de côté le cinéma d'action, on vient d'apprendre par Deadline que Daniel Craig va prochainement collaborer avec Luca Guadagnino. Le réalisateur italien enchaîne les tournages en langue anglaise depuis 2015 et A Bigger Splash. La notoriété du cinéaste a grandi ensuite avec Call Me by Your Name (2017), nommé aux Oscars 2018 à quatre reprises et recevant celui du Meilleur scénario adapté.

Son dernier film, Bones and All, lui a permis de retrouver Timothée Chalamet cette fois pour un autre genre de romance, plus sanglante, aux côtés de Taylor Russell (voir notre critique). Mais Luca Guadagnino ne compte donc pas se reposer. Il prépare donc déjà un nouveau film, titré Queer, et qui sera porté par Daniel Craig.

Ce qu'on sait de Queer

Deadline annonce qu'il s'agira d'une adaptation du roman Queer (1985) de William S. Burroughs. Une œuvre en partie autobiographique qui suit le personnage de Lee à Mexico. Un homme désespéré, en manque de confiance et qui va de bar en bar. Il va suivre Allerton, "un jeune homme indolent et jaloux de son indépendance mais aussi secrètement flatté d’être l’objet de la convoitise de Lee" (via Hall du livre). Ensemble, ils vont partir pour une expédition à travers l'Amérique du Sud à la recherche d'une drogue.

Pour le moment, le projet n'en est qu'à ses prémisses. D'après Deadline, le réalisateur serait encore à la recherche de tous les financements. Étant donné la cote de l'acteur et du cinéaste en ce moment, cela ne devrait pas être trop difficile.