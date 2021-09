Daniel Craig raconte le jour où il a obtenu le rôle de James Bond

Avec ses adieux au personnage de James Bond, Daniel Craig peut maintenant évoquer plus librement souvenirs et anecdotes attachés au plus grand rôle de sa carrière. Dans le dernier épisode de "No Time To Die : The Official James Bond Podcast", il a ainsi raconté le jour où il a appris qu'il avait le rôle et comment il avait fêté l'événement.

De Invasion à Casino Royale

Automne 2005, Daniel Craig tourne à Baltimore le film Invasion, avec Nicole Kidman et notamment Jeffrey Wright - qu'il retrouvera donc rapidement -, dirigé par Oliver Hirschbiegel. Dans le plus grand secret, il a déjà pris quelques jours pour passer un screen test, est revenu à Baltimore et a repris le tournage, sans ne rien dire à personne. Puis est arrivé l'appel de Barbara Broccoli, alors qu'il était simplement en train de faire des courses au supermarché. Un récit donné dans "No Time To Die : The Official James Bond Podcast".

Ça a été très long, il y a eu à peu près un an entre ce moment et celui où j'ai rencontré pour la première fois Barbara et Michael . Quand je l'ai appris, c'était surtout de l'incrédulité, "vraiment ? vraiment ? Vraiment ???" Je n'arrivais pas à réaliser, et même à y croire vraiment.

Daniel Craig, qui jusque-là n'avait eu qu'en premier rôle au cinéma le personnage principal et narrateur de Layer Cake, ne réalise pas qu'il entre dans une autre dimension, d'autant plus qu'il est tenu au secret et ne peut partager la bonne nouvelle avec personne, jusqu'à ce que son casting soit officialisé, le 14 octobre 2005. Le 3 janvier 2006, commence le tournage de Casino Royale où il devient alors l'un des héros les plus célèbres de l'histoire du cinéma.

Casino Royale ©Universal Pictures

Une fête en solitaire mais au goût vodka martini

Puisqu'il était en train de faire des courses, Daniel Craig a décidé de fêter le rôle de James Bond avec une boisson so 007 : le fameux cocktail vodka martini, au shaker évidemment.

Je me suis enivré, voilà ce que j'ai fait ! J'ai acheté une bouteille de vodka, une de martini, un shaker à cocktail et je me suis fait trois ou quatre vodka martinis. Mais je n'ai pu boire que seul, je ne pouvais célébrer avec personne parce que je devais garder le secret. Donc il y avait aussi un peu de mélancolie.

L'acteur déclare qu'il lui aura fallu arriver enfin au premier jour de tournage de Casino Royale pour enfin appréhender entièrement qu'il était maintenant James Bond. Après plus de 15 ans et cinq films dans le rôle de l'agent, Daniel Craig peut maintenant se servir de nouveaux vodka martinis pour fêter la retraite !