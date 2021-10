Daniel Craig va avoir son étoile sur Hollywood Boulevard

À 53 ans, l'acteur britannique Daniel Craig va recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame ! Une distinction prestigieuse qui tombe à point nommé pour celui qui fait ses adieux au personnage de James Bond dans "Mourir peut attendre", sa cinquième et dernière apparition en 007.

Une distinction prestigieuse pour l'interprète de James Bond

Qui n'a jamais entendu parler du Hollywood Walk of Fame ? Sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles, s'étend en effet une pluie d'étoiles sur le trottoir, autant de petits monuments dressés pour célébrer des personnalités importantes de l'industrie du spectacle outre-atlantique, comprenant le cinéma, la radio, la télévision, le théâtre et l'industrie musicale. Pour y figurer, il faut être proposé par un sponsor, qui peut être un studio, un diffuseur ou distributeur, un fan club aussi, en réalité tout type d'organisation. Un comité dédié à la chambre de commerce d'Hollywood sélectionne ensuite chaque mois de juin de 20 à 24 nommés pour qu'ils soient introduits. On y compte à ce jour 2703 étoiles, et Daniel Craig sera donc la 2704e personnalité à y apparaître.

À côté de Roger Moore

Ça pourra sembler surprenant, mais il ne sera que le troisième interprète "officiel" de James Bond à figurer au Hollywood Walk of Fame (si on met de côté l'étoile de David Niven, interprète du James Bond de Casino Royale en 1967). En effet, seuls Roger Moore et Pierce Brosnan ont eu pour le moment cet honneur, le grand absent étant surtout Sean Connery, dont la contribution globale au cinéma excède largement celle de Timothy Dalton et George Lazenby, voire celle des deux précédemment cités. On peut noter sur ce seul comparatif l'aspect aléatoire de cette distinction - son processus de nomination étant assez complexe et dépendant de plusieurs facteurs.

Roger Moore ©Bauer Griffin

Concernant Daniel Craig, son étoile n'est cependant sujet à aucun débat, au vu de sa grande popularité et de l'état de ses services. Après quinze ans et cinq films au service du personnage de James Bond, il est en effet une des plus grandes stars du cinéma. En dehors de ce rôle, il a ravi le public dans le grand succès À couteaux tirés et s'est distingué dans d'autres productions comme par exemple Millénium : les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher.

Mais cette distinction récompensera et illustrera surtout son travail pour la saga 007, puisqu'elle sera située au numéro 7007 de Hollywood Boulevard, et sera juste à côté de celle de Roger Moore. Joli clin d'oeil ! Et son étoile sera apposée le 6 octobre, date de sortie en France du dernier opus de la saga, Mourir peut attendre.