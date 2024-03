"7000 choix, aucun n'est bon" : Daniel Day-Lewis, la retraite définitive ?

Durant une masterclass donnée à Doha, le cinéaste irlandais Jim Sheridan a donné quelques nouvelles de l'acteur Daniel Day-Lewis, avec qui il a tourné trois films. Ce dernier, retiré des plateaux depuis 2017 et une dernière performance dans "Phantom Thread", va-t-il revenir ?

Daniel Day-Lewis, un vide persistant

Le 20 juin 2017, quelques mois avant la sortie de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson dont il tient le rôle principal, l'acteur britannico-irlandais Daniel Day-Lewis annonçait via un communiqué sa retraite du métier d'acteur, à l'âge de 60 ans. "Daniel Day-Lewis ne travaillera plus en tant qu'acteur. Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et le public au fil des années. Il s'agit d'une décision d'ordre privé et ni lui ni ses représentants n'apporteront de commentaires à ce sujet."

William "Bill le Boucher" Cutting (Daniel Day-Lewis) - Gangs of New York ©SND

Apparu dans 21 films entre 1971 et 2017, il est à ce jour le seul comédien à avoir obtenu trois Oscars du Meilleur acteur (pour My Left Foot en 1990, There Will Be Blood en 2008 et Lincoln en 2013). Unanimement acclamé par la critique et le public, ultra-sélectif dans ses projet, il est considéré comme un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, avec des performances systématiquement mémorables.

"Il en a terminé"

Bientôt 7 ans après avoir annoncé qu'il se retirait des plateaux, Daniel Day-Lewis pourrait-il revenir ? Dans des propos rapportés par le cinéaste Jim Sheridan, qui l'a dirigé dans My Left Foot, Au nom du père et The Boxer, il semblerait que ce ne soit malheureusement pas la tendance.

Il dit qu'il en a terminé. Nous continuons d'échanger. J'adorerais travailler à nouveau avec lui. Il est comme tout le monde. Il ouvre les plateformes de streaming et il y a 7000 choix, aucun n'est bon. Le film s'est déplacé de l'espace public à l'espace privé - vous avez la télécommande, vous pouvez l'arrêter. Ce n'est pas la même expérience. Ce serait génial de voir Daniel revenir et faire quelque chose, parce qu'il est tellement talentueux.

Personne ne va contredire Jim Sheridan au moment de souhaiter un retour de l'acteur, ni remettre en cause la transparence de ses paroles, tant il est proche de Daniel Day-Lewis. Cependant, s'il ne faut donc pas compter sur un retour immédiat de l'acteur sur les écrans, la mention qu'il ne voit pas d'un bon oeil la métamorphose de l'industrie cinématographique générée par le streaming pourrait peut-être indiquer qu'il ne s'est pas retiré au point de n'en avoir plus rien à faire... Et peut-être penser à y remédier en quittant sa retraite ? Nul doute que l'industrie comme le public l'accueillerait à bras ouverts...