Daniel Radcliffe explique pourquoi il ne reprendra pas le rôle de Harry Potter

L’acteur Daniel Radcliffe est revenu sur sa carrière dans la saga « Harry Potter ». Alors que la franchise continue de s’étendre avec « Les Animaux Fantastiques », il explique pourquoi il ne reprendra pas le rôle du sorcier.

De 2001 à 2011, Daniel Radcliffe a interprété le jeune Harry Potter. Un rôle emblématique, qui ne sera jamais dissociable de sa personne. Un rôle avec lequel il a grandi. Mais après Harry Potter et les reliques de la mort, on pouvait logiquement se demander comment l’acteur allait rebondir. Heureusement pour lui, il a parfaitement négocié son virage et continue son bonhomme de chemin à travers des rôles variés. Tandis que l’univers Harry Potter continue d’exister à travers Les Animaux Fantastiques, Daniel Radcliffe explique pourquoi il ne reviendra pas dans le rôle.

Même pas pour un caméo ?

Lors d’une interview avec Variety, l’acteur a été invité à revenir sur son rôle d’Harry Potter. Il a affirmé qu’il ne rejouerait sans doute pas le personnage puisque la saga Les Animaux Fantastiques se porte très bien sans le casting d’origine. Il ne veut plus être attaché à une franchise comme il le précise :

Je n’aime pas dire non aux propositions, mais ce n’est pas une chose avec laquelle il faut se précipiter. J’ai l’impression que ces films ont évolué et vont très bien sans nous. Je suis heureux de continuer comme ça. J’aime ma vie de maintenant. Je ne dis pas que je ne retournerai jamais dans une franchise, mais j’aime la flexibilité que j’ai avec ma carrière actuelle. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où j’ai signé un contrat pour des années.

On peut comprendre ce désir de varier les plaisir et de ne pas être enfermé dans un rôle à vie. Il n’empêche que Daniel Radcliffe reste ouvert à toute éventualité. En tout cas on imagine bien Warner Bros faire un lien plus évident entre les deux sagas lorsque Les Animaux Fantastiques se rapprochera de la fin. Et à ce moment là, peut-être auront-ils besoin de Harry Potter.

En attendant, Les Animaux Fantastiques 3 va entrer en tournage sous peu. Il est toujours dirigé par David Yates et porté par Eddie Redmayne. Sortie prévue le 12 novembre 2021.