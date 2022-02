Daniel Radcliffe : l'acteur apparaît métamorphosé pour le biopic du chanteur "Weird Al" Yankovic

Daniel Radcliffe a complètement changé de look pour son nouveau film ! Repéré sur le tournage du biopic du chanteur et humoriste "Weird Al" Yankovic, l'acteur s'est dévoilé avec une longue perruque et une moustache particulièrement fournies.

Un biopic pour l'humoriste et chanteur "Weird Al" Yankovic

Après avoir joué un homme qui se voyait pousser des cornes dans Horns, un cadavre dans Swiss Army Man ou encore un agent du FBI se faisant passer pour un suprémaciste blanc dans Imperium, Daniel Radcliffe continue ses métamorphoses. L'acteur a récemment entamé à Los Angeles les prises de vues de Weird : The Al Yankovic Story, long-métrage produit par la plateforme de streaming Roku.

Dans ce biopic, le comédien prête donc ses traits au chanteur "Weird Al" Yankovic. Humoriste et musicien, cet artiste californien est célèbre pour ses reprises parodiques de tubes incontournables. Il a notamment transformé Beat It de Michael Jackson en Eat It, Gangsta's Paradise de Coolio en Amish Paradise, Like a Virgin de Madonna en Like a Surgeon ou encore Born This Way de Lady Gaga en Perform This Way. Le chanteur a par ailleurs fait des caméos dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?, Agent zéro zéro ainsi que How I Met Your Mother, toujours dans son propre rôle.

"Weird Al" Yankovic - How I Met Your Mother ©20th Century Studios

Eric Appel, réalisateur ayant oeuvré sur des séries comme Brooklyn Nine-Nine, New Girl ou encore Sillicon Valley, signe la mise en scène de ce projet basé sur un scénario qu'il a coécrit avec "Weird Al" Yankovic en personne. Pour le moment, le reste du casting demeure inconnu, au même titre que la date de sortie.

Daniel Radcliffe méconnaissable

Depuis 2001 et la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers, Daniel Radcliffe a parcouru du chemin. Le comédien apparaît aujourd'hui méconnaissable sur des photos prises sur le tournage de Weird : The Al Yankovic Story. Affublé d'une perruque de longs cheveux frisés et d'une moustache, arborant une chemise dotée d'un camouflage militaire et une paire de Vans sur laquelle figure le célèbre damier, l'acteur s'est transformé. Les couloirs et les uniformes de Poudlard semblent à des années-lumière !

Lors de l'annonce du projet, "Weird Al" Yankovic a exprimé sa fierté et sa joie à l'idée d'être interprété par Daniel Radcliffe. Le chanteur a ainsi déclaré, cité par Today :

Je suis absolument ravi que Daniel Radcliffe m'incarne dans le film. Je n'ai aucun doute que c'est le rôle pour lequel les générations futures se souviendront à lui.

Un rôle qui éclipsera le célèbre sorcier à la cicatrice ? Rien n'est moins sûr... Découvrez quoi qu'il en soit les photos du comédien méconnaissable ci-dessous. Avant la sortie du biopic, l'acteur sera de retour dans les salles obscures le 20 avril 2022 dans Le Secret de la cité perdue, aux côtés de Sandra Bullock, Channing Tatum et Brad Pitt.