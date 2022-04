Daniel Radcliffe veut réaliser son premier film

Grâce à son rôle dans la saga à succès "Harry Potter", Daniel Radcliffe n'est plus à présenter. En revanche, il semblerait que le comédien souhaite toucher à un autre métier du septième art, celui de réalisateur !

Daniel Radcliffe, inoubliable jeune sorcier

Encore aujourd'hui, Daniel Radcliffe reste indissociable du jeune sorcier à lunettes auquel il prête ses traits dans l'adaptation de l'œuvre de J.K. Rowling. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé ! On sait qu'à l'époque du tournage des Harry Potter, le jeune acteur a connu quelques déboires en raison de son écrasante célébrité. Un passage à vide qui, fort heureusement, est désormais de l'ordre du mauvais souvenir.

Il y a quelque temps déjà, le comédien a décidé de révéler une anecdote très cocasse au sujet de sa constante surexposition. Constamment tourmenté par les paparazzi, il avait eu une idée particulièrement ingénieuse pour s'en débarrasser. Pendant plusieurs mois, Daniel Radcliffe s'est ainsi résolu à porter la même tenue ! Attention, n'allez pas croire à un manque d'hygiène patent, il s'agit en réalité d'une ruse fourbe à souhait. Ainsi, il changeait bel et bien de T-shirt, mais s'arrangeait pour porter la même veste et le même chapeau. Grâce à cette technique, les photos, bien que prises lors de différentes occasions, se ressemblaient énormément et ne pouvaient plus être publiées. Un pied de nez bien senti aux tabloïds et reporters un peu trop envahissants.

Craig Bog (Daniel Radcliffe) - Miracle Workers ©STANISLAV HONZÍK/TBS

Et après ?

Depuis la sortie d'Harry Potter et les reliques de la mort, Daniel Radcliffe s'est illustré dans de nombreux films et séries. Dans les salles obscures, on a pu le croiser dans Insaisissables 2, ou encore dans Escape from Pretoria, dans lequel il campe un activiste anti-Apartheid. Côté séries, vous pouvez le retrouver dans la très appréciée Miracle Workers. La quatrième saison de ce programme d'anthologie totalement décalé devrait paraître courant 2022 !

Cette année, Daniel Radcliffe est à l'affiche du film familial Le Secret de la Cité Perdue. Sandra Bullock et Channing Tatum campent les personnages principaux du long-métrage, tandis que le comédien britannique fait figure d'antagoniste. Il joue un milliardaire excentrique qui enlève l'héroïne afin de lui soutirer des informations sur une mystérieuse cité - vous l'aurez compris - perdue depuis des siècles.

Plongée dans l'inconnu

Durant la promotion du blockbuster, Daniel Radcliffe a donné une interview à nos confrères d'Empire. Dans cette dernière, il en dit plus sur la suite de sa carrière. On apprend ainsi que le comédien a une idée de film, qu'il a couchée sur le papier. Il confie avoir l'intention de réaliser ce nouveau projet, mais pas tout de suite - son emploi du temps est d'ores et déjà bouché pour les dix-huit prochains mois. Si Radcliffe se montre avare en détails, on connaît toutefois la toile de fond du long-métrage à venir : le milieu du cinéma. Le comédien explique que le conseil qu'on lui a le plus adressé est : "Écris à propos de ce que tu connais". La jeunesse du jeune homme, tout sauf "normale", l'a plutôt éloigné de ce conseil... mais pas totalement :

J'ai trouvé le moyen d'écrire sur quelque chose qui est lié à l'industrie cinématographique.

Retrouvera-t-on l'acteur au casting de son propre film ? La réponse est on ne peut plus claire ! Daniel Radcliffe avoue que, puisqu'il s'agit de son baptême de l'air, il préfère se concentrer sur un poste à la fois :

Quand on réalise un film, on doit le regarder des milliers de fois au montage et je n'ai aucune envie de voir autant de fois mon visage. Je passe mon tour !

Une décision à la fois humble et teintée d'humour pour l'acteur !