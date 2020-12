Danse avec les loups a 30 ans : découvrez des secrets de tournage du western de Kevin Costner

Danse avec les loups : un western différent

Michael Blake écrit un premier scénario de Danse avec les loups au début des années 80. Le scénariste vient de faire celui de Stacy's Knights dans lequel jouait un jeune Kevin Costner. L'acteur entend parler de sa nouvelle création et lui suggère d'en faire, pour l'instant, plutôt un roman. De ce fait, si succès il y a, la chance d'en voir une adaptation au cinéma sera d'autant plus grande. Blake trouve un éditeur en 1988 et l'acteur, devenu une star entre temps, en achète les droits. Ce projet humaniste et naturiste lui tient tellement à cœur qu'il en sera le producteur, le réalisateur et la tête d'affiche.

Danse avec les loups ©Majestic Films International

Le film se déroule en 1863, pendant la guerre de Sécession aux États-Unis. On y suit le lieutenant Nordiste John Dunbar, qui, blessé à une jambe, devient un héros malgré lui alors qu'il voulait en finir. Son exploit lui offre les honneurs et lui permet de bénéficier de soins chirurgicaux qui lui sauvent la vie. Décoré, il demande sa mutation dans les contrées sauvages de l'Ouest américain et se retrouve finalement seul dans une cabane en bois. Complétement oublié par sa propre armée, il va se rapprocher des Indiens Sioux par le biais de circonstances inattendues.

Danse avec les loups est un film ambitieux à la production monumentale. Le budget dépassé, Costner va chercher dans ses propres poches pour pouvoir financer la fin du tournage. La nature ayant une grande importance dans la dramaturgie du film, le réalisateur tourne dans le Dakota du sud, une région célèbre pour ses collines rocheuses. Pour suivre le bon déroulement des saisons dépeintes dans le film, le tournage se fait également dans l'ordre chronologique du scénario. Toutes ces embûches font que les critiques, avant même sa sortie, parlent de Danse avec les loups comme d'un futur échec. Quand Kevin Costner repart de la 63è cérémonie des Oscars avec ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film dans les bras, il rigole gentiment dans sa barbe. 30 ans plus tard, son film est toujours un chef-d’œuvre.

Travail de famille

Kevin Costner a trouvé un bon moyen de passer du temps avec sa famille sur le tournage puisqu'il a donné le rôle de "Dressée avec le poing" jeune à sa propre fille Annie. C'est elle qui apparaît dans la scène du rêve alors que le personnage a l'impression d'être poursuivi et s'enfuit. Son père lui avait demandé de ne regarder qu'au-dessus de son épaule droite, mais la petite fille ne put s'empêcher de regarder au-dessus de ses deux épaules. Il faut dire qu'elle n'était âgée que de 6 ans.

Danse avec les loups ©Majestic Films International

Un coup de main bienvenu

Il y a dans Danse avec les loups une scène incroyable de chasse aux bisons qui a nécessité la présence de plus de 2000 bêtes. Cette séquence est particulièrement ardue à tourner, et encore plus pour Kevin Costner dont c'est le premier film en tant que réalisateur. Il demande donc de l'aide à Kevin Reynolds, avec qui il a tourné Une bringue d'enfer, pour mettre en boite ce moment épique dans le film. Reynolds aura droit à son nom au générique dans les remerciements et les deux hommes se retrouveront pour Robin des Bois, prince des voleurs et Waterworld.

Danse avec les loups ©Majestic Films International

Pour les scènes plus calmes avec des bisons apprivoisés, c'est le musicien canadien Neil Young qui a prêté les siens à la production. Les bêtes étaient très douces et, pour les scènes où elles chargeaient des humains, elles étaient en réalité attirées par des biscuits Oréos !

Je ne suis pas celui que vous croyez

Dans la première scène du film, deux médecins examinent John Dunbar sur une table d'opération. Sauf que le personnage blessé joué par Kevin Costner est, dans cette séquence, interprété par sa doublure. Costner est par contre sous la blouse d'un des deux docteurs et c'est le producteur Jim Wilson qui incarne le deuxième. Les voix furent doublées par d'autres comédiens en post-production.