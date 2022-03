Daredevil : Charlie Cox dézingue le film avec Ben Affleck

Charlie Cox, star de la série Marvel "Daredevil" diffusée sur Netflix, s'est exprimé sur le film avec Ben Affleck dans le rôle-titre, sorti en 2003. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas montré très tendre envers cette version des aventures de son super-héros.

Daredevil, un film à oublier

Charlie Cox s'affiche au cinéma et à la télévision depuis 2003 et un rôle dans le thriller psychologique Attraction fatale. À la télévision, il a eu un rôle conséquent dans Boardwalk Empire, avant d'exploser dans la série Daredevil entre 2015 et 2018. Une série Marvel diffusée sur Netflix et qui a eu beaucoup de succès, avec une bonne partie du mérite revenant à sa performance dans le rôle de l'avocat new-yorkais aveugle Matt Murdock et super-héros Daredevil.

Alors qu'il a récemment fait un caméo dans Spider-Man : No Way Home et qu'il pourrait bien revenir au premier plan du MCU, l'acteur a donné son ressenti sur le film Daredevil de 2003 avec Ben Affleck. Spoiler : il n'est pas fan. Mais alors, pas du tout.

Bullseye (Colin Farrell) - Daredevil ©UGC Fox Distribution

Charlie Cox : "le costume est nul !"

Présent au Middle Esat Film & Comic Con 2022 à Abu Dhabi, Charlie Cox s'est ainsi exprimé sur le film Daredevil de 2003, réalisé par Mark Steven Johnson. Un film de Marvel mais avant les grandes heures du MCU, relégué aux oubliettes du genre, malgré sa distribution prestigieuse. Presque vingt ans après, il y a maintenant prescription et Charlie Cox tire à balles réelles, comme le rapporte People.

Je ne l'ai vu qu'une fois, et j'ai voulu m'en éloigner et faire mon propre truc. Je ne l'avais pas vu avant d'obtenir le rôle, je l'ai regardé quand je l'ai eu.

S'il épargne son confrère Ben Affleck, star et leading man à Hollywood, il se lâche sur le film dans sa globalité.

Je crois que Ben Affleck fait un très bon Matt Murdock, j'aime bien son personnage. (...) Mais je n'aime pas le film. J'ai l'impression que le film essaye d'en faire trop et que sa tonalité est confuse. Il y avait tout le monde dans ce film, Kingpin, Bullseye, Elektra, Karen Page, Foggy... C'était saturé, sur deux heures de temps. C'est une partie du problème. Et le costume est nul !

Un avis partagé par Ben Affleck lui-même

Il est vrai que le public du film a été d'autant plus déçu que son casting était très prometteur. Jennifer Garner en Elektra, Michael Clarke Duncan en Kingpin, Colin Farrell en Bullseye, Jon Favreau en Foggy Neslon et Ellen Pompeo en Karen Page...

Mais Charlie Cox n'a pas pris trop de risques en allumant le film, puisque Ben Affleck lui-même avait critiqué Daredevil en 2015 au micro d'Entertainment Weekly.

Ça n'a pas marché du tout. Et si je voulais me faire remarquer je serais même moins poli. C'était avant que les gens réalisent qu'on pouvait faire ces films et les faire bien. Il y avait cette idée cynique : "mettez un gars dans un costume en cuir rouge, faites-le courir, chasser des bad guys, et encaissez la monnaie."

Reste maintenant à Charlie Cox à prouver qu'il pourra faire mieux le jour où il aura son film solo ou une nouvelle série au sein du MCU, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Ne manque plus qu'un tel projet soit officiellement annoncé, ce qui n'est pas le cas pour le moment.