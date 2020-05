Dark Days At The Magna Carta : un projet de thriller post-apocalyptique Netflix avec Blake Lively

Blake Lively, récemment vue dans "Le Rythme de la vengeance", sera prochainement à l’affiche du thriller post-apocalyptique "Dark Days At The Magna Carta", qui sera disponible sur Netflix. Il pourrait s’agir du premier d’une franchise de films.

Après sa dernière apparition au cinéma dans Le Rythme de la vengeance, Blake Lively se replongera bientôt dans l’univers du thriller. Elle sera à l’affiche de Dark Days At The Magna Carta, un thriller apocalyptique dont les droits d’adaptation ont été achetés par Netflix. Shawn Levy, l’un des producteurs exécutifs de Stranger Things, sera l’un des financiers du film.

On ne sait pour l’instant pas grand-chose de l’intrigue de Dark Days At The Magna Carta. Le peu d’informations qui ont filtré pour le moment indiquent que l’histoire sera centrée sur une femme forcée de prendre des mesures extrêmes pendant une catastrophe pour sauver sa famille. Le film pourrait lancer une franchise.

Blake Lively retourne au thriller avec Dark Days At The Magna Carta

Le dernier rôle en date de Blake Lively était celui qu’elle tenait dans Le Rythme de la vengeance. Le film était centré sur Stephanie Patrick, une femme qui sombre dans une spirale négative après la mort de sa famille dans un accident d’avion. Rongée par le désespoir alors qu’elle aurait dû elle-même se trouver aussi dans l’appareil, elle découvre bientôt que le crash n’était pas un accident. Elle décide alors de se venger des responsables, devenant une tueuse à la recherche des coupables.

Le film était doté d’un casting solide. Jude Law y interprétait un ex-agent du MI6 qui aidait Stephanie Patrick dans sa quête. Sterling K. Brown, vu dans Black Panther ou This Is Us, et Richard Brake, aka le Roi de la nuit dans Game of Thrones, faisaient aussi partie de la distribution.

Avant cela, elle avait été à l’affiche d’un autre thriller, L’Ombre d’Emily, inspiré d’une histoire vraie. L’intrigue était centrée sur Stephanie Smothers (Anna Kendrick), une mère au foyer moquée des autres parents d’élèves de l’école de son fils. Elle fait alors la rencontre d’Emily Nelson, la mère d’un des copains de son fils, qui va changer son quotidien. Cette dernière semble tout avoir, entre un mari en apparence parfait (Henry Golding), une impressionnante maison et un style vestimentaire remarquable. Les deux femmes deviennent rapidement meilleures amies. Mais un jour, Emily disparait. Stephanie va alors tout faire pour la retrouver, découvrant petit à petit les sombres secrets que cache son amie.

Alors que le premier avait été mal reçu par la critique et le public, le deuxième avait en revanche su séduire. On espère donc pour l’actrice que son prochain projet suivra le même chemin.

Dark Days At The Magna Carta n’étant qu’au début de sa phase de développement, on ne sait pas encore quand le film sortira.