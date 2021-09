Dark Shadows : Michelle Pfeiffer a pris son courage à deux mains

Souvenez-vous… Dans Dark Shadows, Michelle Pfeiffer incarne Elizabeth Collins Stoddard, la matriarche du clan Collins. Or la femme d’affaires à la scène a dû s’armer de courage dans la vie afin de se glisser dans son élégante robe noire cintrée. Retour sur le coup de poker d’une Catwoman audacieuse !

Une série intemporelle

Dark Shadows (2012), signé Tim Burton, est pour rappel l’adaptation en long-métrage du soap opera éponyme signé Dan Curtis, diffusé de 1966 à 1971 sur ABC. Au fil des 1225 épisodes, les téléspectateurs ont pu suivre les aventures de la famille Collins. D'abord en noir et blanc, puis en couleurs ! Or, à ses prémices, la série était dénuée de monstres et autres fantômes. Il a par exemple fallu attendre un an avant que le personnage emblématique du vampire Barnabas Collins n'apparaisse à l'écran.

Fan inconditionnelle de la série, Michelle Pfeiffer - âgée d’une dizaine d’années à l’époque de sa diffusion - a avoué avoir toujours eu le sentiment de transgresser un interdit… Ce tout premier show sur les vampires passant l’après-midi, sa mère pensait qu’elle pouvait le regarder sans problème. Pas tout à fait en réalité ! Pour l’époque, le soap opera était, selon l'actrice, plutôt terrifiant et assez érotique.

Barnabas Collins (Jonathan Frid) dans la série Dark Shadows

L’art de s’imposer

Bien des années plus tard, Michelle Pfeiffer ne s’est pas contentée de jouer Selina Kyle alias Catwoman sous l’égide de Tim Burton. Vingt ans après l’inoubliable Batman, le défi (1992), la comédienne revenait effectivement à la charge auprès du maître du fantastique.

Batman est l'un de mes meilleurs souvenirs de tournage, a-t-elle déclaré au journal l’Express. J'avais adoré travailler avec Tim et je mourais d'envie de faire Dark Shadows, c'est l'une des obsessions de mon enfance. Sur le tournage, nous ne savions pas, de scène en scène, quel serait le ton du film : on passait de la parodie kitsch à des moments plus sérieux. Tim m'a demandé s'il avait changé et, honnêtement, il ne m'a pas semblé si différent. Il assure être moins fou, mais je n'ai pas constaté cela (rires) ! Toujours en train de penser, il refait le film dans sa tête, se met à l'épreuve. Il est fascinant à regarder.

Déterminée, Michelle Pfeiffer a fait ce qu’elle n’avait jamais osé faire auparavant. Pour être assurée de rejoindre l'aventure Dark Shadows, l'actrice a pris son téléphone et appelé le réalisateur en personne. Sachant que le scénario n'était pas encore écrit, elle s'est dit prête à tenir n'importe quel rôle.

Nous n'avons pas eu l'occasion de nous parler pendant des années... a t-elle relaté lors de la conférence de presse tenue avant la sortie du film. Et je l'ai honteusement appelé pour qu'il me donne du boulot !

Le mot du réalisateur

Tim Burton a avoué que Michelle Pfeiffer en tant que Catwoman représentait l’une de ses performances favorites sur l’ensemble de ses films. Quant à l'adaptation de Dark Shadows, ce dernier a confié :

Elle m’a dit : je n’appelle jamais les gens mais j’ai entendu dire que tu allais réaliser Dark Shadows et j’aimerais vraiment en faire partie.

Et le conteur de renom d’ajouter :

Michelle est une grande fan de la série. C’était super d’avoir quelqu’un qui connaissait tout du show. Chacun pouvait prendre exemple sur elle. Sur le tournage de Batman, nous filmions sur les toits et elle devait assurer en talons hauts. Cette seconde collaboration était plus plaisante encore. Bien qu’elle ait de nouveau dû descendre des marches en talons hauts et avait du mal avec ça ! Dark Shadows ©Warner Bros.

Une comédie horrifique burtonienne à souhait !

1760. La famille Collins fonde une entreprise de pêche florissante dans le Maine. Quinze ans plus tard, Angélique Bouchard (Eva Green), la servante de Barnabas Collins (Johnny Depp), tombe amoureuse de lui. Or, il repousse ses avances. Par vengeance, la jeune femme tue ses parents. Plus tard, Barnabas décide d'épouser Josette (Bella Heathcote). Furieuse, Angélique utilise ses pouvoirs de sorcière pour le transformer en vampire, provoquer le suicide de Josette et retourner la ville contre lui. Barnabas se retrouve enfermé dans un cercueil enchaîné et enterré dans la forêt. Presque 200 ans plus tard, Barnabas est accidentellement libéré de sa tombe par des ouvriers. Le vampire fait alors la connaissance d’Elizabeth Collins Stoddard (Michelle Pfeiffer), la matriarche de sa demeure de Collinwood tombée en ruine…

Dark Shadows ©Warner Bros.

Chloë Grace Moretz, Helena Bonham Carter et Jonny Lee Miller étaient également présents au casting. Soulignons d’ailleurs que Dark Shadows représente la huitième collaboration entre Tim Burton et son acteur fétiche Johnny Depp. D’Edward aux mains d’argent (1990) à Sweeney Todd (2007) en passant par Ed Wood (1994) ou Sleepy Hollow (1999), les deux hommes sont comme les deux doigts de la main. Idem pour Helena Bonham Carter qui a campé de nombreux rôles dans les films de son ex-compagnon et père de ses deux enfants (Big Fish, Charlie et la chocolaterie, Alice au Pays des merveilles).