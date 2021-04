D'Artagnan et les 3 mousquetaires : premier teaser pour le film d'animation

La série animée "Les Trois Mousquetaires" sortie dans les années 80 va avoir une nouvelle adaptation sur grand écran. Les mousquetaires et d'Artagnan reviennent cet été dans nos salles, toujours sous la forme de chiens. Découvrez le premier teaser.

Un pour tous et tous pour un

Les Trois Mousquetaires est une oeuvre culte de la littérature française. Depuis sa parution en 1844, le livre d'Alexandre Dumas traverse les époques avec la même fraîcheur. Le héros, d'Artagnan, est un jeune homme qui ambitionne de faire carrière comme mousquetaire. Lors de son passage à Paris pour atteindre cet objectif, il fait la rencontre d'Athos, Porthos et Aramis. Ensemble, ils vont former une équipe qui va s'opposer au cardinal de Richelieu.

Un récit de cape et d'épée dans la pure tradition du genre, qui n'a pas échappé à de nombreuses versions sur nos écrans. L'une des dernières en date est celle de Paul W. S. Anderson. Elle ne restera pas dans les annales mais on a des espoirs plus nourris en ce qui concerne Les Trois Mousquetaires, ambitieux projet made in France qui risque de faire énormément parler lors de sa sortie, en raison de son casting XXL (Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Louis Garrel, Vicky Krieps). Il faudra attendre 2023 pour découvrir le premier volet de ce blockbuster français, le tournage va d'ailleurs commencer cet été. Une période durant laquelle vous pourrez quand même retrouver les héros d'Alexandre Dumas dans les salles.

Les Trois Mousquetaires transformés en chiens

Une adaptation de la série animée des années 80, en 3D, va sortir sur nos écrans le 11 août prochain sous le titre de D'Artagnan et les 3 mousquetaires. Une proposition qui sera sûrement plébiscitée par les enfants et qui, forcément, s'adaptera à eux. Les personnages principaux seront, comme dans la série, des animaux. Plus précisément, des chiens. L'un d'eux, d'Artagnan, se montre dans le tout premier teaser. La petite souris du programme original co-produit entre l'Espagne et le Japon fait elle aussi son retour. Une première bande-annonce sortira dans les prochaines semaines afin de montrer plus amplement le film. La cible n'est pas le public qui était présent dans les années 80 mais plutôt la nouvelle génération. Voilà peut-être une bonne occasion de leur faire découvrir cette histoire si populaire.