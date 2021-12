Dave Bautista bientôt devant la caméra de M. Night Shyamalan

Après avoir vécu des moments difficiles dans leurs carrières respectives, M. Night Shyamalan et Dave Bautista enchaînent désormais les productions à succès. Cela tombe bien, car les deux devraient travailler ensemble sur le nouveau thriller écrit par le réalisateur et annoncé début 2023.

La renaissance de M. Night Shyamalan

Après être tombé bien bas avec les déceptions que représentaient Le Dernier Maître de l'Air et After Earth, le réalisateur M. Night Shyamalan avait perdu la confiance des studios. Celui qui avait marqué le début des années 2000 a repris du poil de la bête depuis et connaît une deuxième partie de carrière placée sous le signe de la renaissance. Son association avec le producteur Jason Blum a été l’élément déclencheur d’une série de succès au box-office qui lui ont permis d’enchaîner des projets qu’il chérissait parfois depuis de longues années.

Sa dernière réussite en date s’intitule Old et a rapporté un joli pactole d’environ 90 millions de dollars. Ni une ni deux, M. Night Shyamalan s’est attelé à l’écriture d’une nouvelle histoire déjà validée sous la bannière d’Universal. On ne sait pour l’instant rien de Knock at the Cabin, si ce n’est qu’il devrait s’agir vraisemblablement d’un nouveau thriller. Son synopsis est tenu secret et le studio l’a coché à la date du 1er février 2023 dans son agenda.

M. Night Shyamalan ©2021 Universal Studios

Dave Bautista aurait décroché le premier rôle de Knock at the Cabin

De son côté, l’ancien catcheur Dave Bautista a également connu une traversée du désert. Pendant qu’il croulait sous les dettes et qu’une dépression le guettait, il a été sauvé par le cinéma. Principalement dans des seconds rôles, avant de prendre de plus en plus d’ampleur dans le milieu. Ses rôles importants dans le Army of the Dead de Zack Snyder, et Les Gardiens de la Galaxie, en sont de bons exemples.

Selon Deadline, Bautista aurait décroché le rôle principal de Knock at the Cabin. Une belle évolution vers un cinéma plus écrit, à tendance auteurisante, mais qui ne devrait pas pour autant déstabiliser cet habitué des grands noms hollywoodiens. Dave Bautista a en effet tourné aux côtés de Denis Villeneuve par deux fois (Blade Runner 2049 et Dune, en attendant la suite) et va croiser la route de Rian Johnson pour À couteaux tirés 2. Une suite que l'on attend d'ailleurs prochainement sur Netflix.