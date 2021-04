Dave Bautista est directement allé voir Warner pour interpréter Bane

L’acteur Dave Bautista n’a jamais caché son désir d’incarner Bane au cinéma. Il vient de révéler qu’il est directement allé voir Warner pour leur suggérer de lui donner le rôle du célèbre antagoniste de Batman. Sans succès…

Bane : un méchant culte de Batman

Bane est l’un des ennemis les plus puissants de Batman. Créé en 1993 par Chuck Dixon et Doug Moench, l’antagoniste a donné régulièrement du fil à retordre au Chevalier Noir. Il l’a même brisé en deux, au sens propre, dans le comics culte Knightfall. Un élément emblématique d’ailleurs repris par Christopher Nolan dans son film The Dark Knight Rises. Au cinéma, il a été incarné à deux reprises. La première fois en 1997 par Jeep Swenson dans Batman & Robin de Joel Schumacher, puis en 2012 par Tom Hardy dans The Dark Knight Rises. Deux incarnations totalement différentes, mais seulement celle de Tom Hardy est restée dans les annales.

Dave Bautista prêt à tout pour jouer Bane

Mais s’il y a bien un acteur qui aimerait par dessus tout interpréter Bane, c’est Dave Bautista. L’ancien catcheur devenu acteur, qui est notamment le visage de Drax dans la saga Les Gardiens de la Galaxie, aimerait beaucoup passer chez la concurrence pour prêter ses traits au puissant Bane. Bautista n’a jamais caché son désir de devenir l’antagoniste de Batman dans une nouvelle représentation du mythe. Au cours d’un entretien avec Justice Con, le comédien est revenu sur cette volonté de camper Bane :

J’aimerais faire Bane. Ce n’est pas un secret. Je veux tellement jouer Bane que je suis allé directement chez Warner Bros. J'ai eu un rendez-vous avec eux, j'ai eu un rendez-vous avec DC, j'ai franchi la porte et j'ai dit : "Je veux jouer Bane." Je ne plaisante pas. Ils étaient choqués et m'ont réondu "Wow, Bane n’est même pas prévu dans les plans". J'ai dit "je m'en fiche, je veux le jouer".

Sapper Morton (Dave Bautista) - Blade Runner 2049 ©Warner Bros Studios

Dave Bautista n’est donc pas passé par quatre chemins et a partagé sa volonté d’incarner Bane directement avec les pontes de Warner Bros. Malheureusement pour lui, cette tentative s’est soldée par un échec. Mais si jamais la Warner prévoit de ramener Bane sur le devant de la scène, Dave Bautista devrait se retrouver en pôle position pour l’interpréter. Il se peut qu’il finisse tôt ou tard par devenir le nouveau visage du célèbre méchant de Batman. Mais à l’heure actuelle, ce super-vilain culte n’est pas au programme. Il ne fera pas partie des nombreux méchants qui apparaîtront dans le futur The Batman de Matt Reeves. Quant à la Warner, elle a proposé un autre rôle à Dave Bautista, Glossu Rabban dans Dune de Denis Villeneuve.