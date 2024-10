Une star du MCU se lâche très violemment contre Donald Trump

Dave Bautista, ancien catcheur devenu star d'Hollywood, détruit Donald Trump dans deux vidéos où il n'a pas de mots assez durs pour qualifier l'homme d'affaires et ex-président des États-Unis.

Dave Bautista détruit le candidat républicain

Alors que l'élection présidentielle américaine se rapproche, différentes célébrités ont choisi leur camp et le font savoir. Cette élection est décisive pour le futur des États-Unis comme pour celui du monde, dans la mesure où l'élection de Kamala Harris infléchirait le cours très dramatique de l'actualité générale et celle de Donald Trump précipiterait un peu plus vite la planète dans le chaos. L'enjeu est très important, et les déclarations sont donc à la hauteur.

Dernière figure d'Hollywood en date à prendre la parole : Dave Bautista. Celui-ci, bien connu pour son rôle dans la saga Les Gardiens de la Galaxie et ancien catcheur devenu action hero au grand coeur, s'est ainsi ouvertement opposé à Donald Trump avec deux vidéos dans lesquelles il détruit l'ancien président des États-Unis. Et puisque Donald Trump lui-même s'est fait le champion des attaques ad hominem et les plus basses possibles, on n'en voudra pas à Dave Bautista de l'avoir pris à son propre jeu.

"On dirait qu'il branle deux girafes"

C'est dans un segment vidéo de l'émission Jimmy Kimmel Live que l'on découvre ainsi Dave Bautista se lancer dans une diatribe assassine contre le candidat à la présidentielle américaine, en même temps qu'il s'entraîne à la boxe. Une séquence qui se veut drôle, volontairement grossière et dans laquelle l'acteur ne retient aucun de ses coups (à partir de 15'27 dans la vidéo ci-dessous).

Beaucoup d'hommes semblent penser que Donald Trump est une sorte de dur à cuire. Ce n'est pas le cas. Je veux dire, regardez-le, il porte plus de maquillage que Dolly Parton. Il pleurniche comme un bébé. Il a peur des oiseaux. Donald Trump a demandé à son père de payer un médecin pour qu'il dise que ses petits pieds lui faisaient mal afin qu'il puisse éviter l'enrôlement. Regardez cet estomac. On dirait un sac à ordures rempli de babeurre.

Il est à peine assez fort pour tenir un parapluie. Il a des seins. Des gros seins. Comme Dolly Parton. Et vous savez, cette petite danse qu'il fait ? On dirait qu'il branle sur deux girafes. Il est de mauvaise humeur. Il fait la tête. Des crises de colère. Il agit comme un enfant de 5 ans derrière les roues d'un camion. En novembre, arrêtons de nous voiler la face.

Dans une autre vidéo, diffusée sur son compte X, Dave Bautista persiste et signe avec des mots tout aussi destructeurs.