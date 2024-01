"C'est fini avec DC" : échec et mat pour la "Ayer's Cut"

Le réalisateur David Ayer, qui jusque-là militait pour la sortie de la "Ayer's Cut" du "Suicide Squad" de 2016, a annoncé avec tristesse mais résolution qu'il passait à autre chose...

David Ayer coupe les liens avec DC

Dans une série de tweets, dont la plupart a été ensuite effacée, David Ayer a signifié le 4 janvier qu'il en avait bel et bien terminé avec DC. En d'autres termes, il n'aura pas l'opportunité de revenir dans le nouvel univers étendu développé par James Gunn, maintenant à la tête avec Peter Safran des studios DC. Et pour ce qui est du passé, c'est la fin de sa longue croisade visant à produire la "Ayer's Cut" de son film de 2016 Suicide Squad.

Suicide Squad ©Warner Bros. Pictures

Si l'affaire est légitimement douloureuse pour David Ayer, c'est par ailleurs un soulagement général. Le précédent DCEU a vécu une histoire compliquée, très inégale, et son image a pâti des tensions entre Warner Bros. et Zack Snyder, cristallisées par le conflit sur le film Justice League sorti en 2017 et la fameuse Zack Snyder's Justice League sortie en 2021. Frappé par un drame familial en 2017, Zack Snyder n'avait pu terminer son tournage de Justice League, repris ensuite par Joss Whedon qui en avait fait tout autre chose.

Inspiré par le phénomène de la "Zack Snyder's Cut", David Ayer a lui aussi essayé de sortir sa propre version de son film Suicide Squad. Le film de 2016, qui rassemblait des "vilains" de l'univers DC, a été un grand succès au box-office mondial avec près de 750 millions de dollars de recettes. Mais les critiques ont été négatives, et peu après la sortie David Ayer a expliqué que les studios Warner Bros. avaient changé son film au moment du montage et de la post-production, ne respectant pas sa vision.

Terminé pour la "Ayer's Cut"

Ainsi, comme Zack Snyder, David Ayer a milité pour que puisse sortir un potentiel film David Ayer's Suicide Squad. Il a été rejoint dans ce mouvement par de nombreux fans et des acteurs du film comme Will Smith et Jared Leto. Ce dernier y incarnait un Joker fantasque et en roue libre, et serait un des personnages à avoir le plus été impacté par les décisions des studios. Mais comme David Ayer l'a écrit sur X, c'en est cette fois bien terminé.

Dans une réponse, effacée depuis, où un utilisateur lui demandait s'il allait continuer à se battre pour la sortie de la Ayer's Cut, David Ayer a déclaré : "Non. C'est terminé. Très triste. Tout ira bien après une bonne crise de larmes. Je me sens mieux. C'est une blessure qui a besoin de guérir." Et dans une autre réponse, alors que lui était demandé si l'arrivée de James Gunn à la tête de DC avait quelque chose à voir avec cette décision : "Rien ne va dans cette situation. Les studios ne comptent pas la sortir (sa version, ndlr). C'est le moment de partir et de ne pas regarder en arrière."

Il est évident que l'arrivée de James Gunn - qui a réalisé en 2021 The Suicide Squad, une suite du film de 2016 qui est surtout apparue comme un reboot -, venu faire table rase du DCEU, tant sur le plan artistique qu'en coulisses, allait définitivement enterrer le projet de cette Ayer's Cut.

La décision arrive au bon moment pour David Ayer. En effet son film The Beekeeper avec Jason Statham sort dans les salles américaines le 12 janvier 2024, avant peut-être une diffusion mondiale sur Prime Video. L'occasion d'enfin passer à autre chose.