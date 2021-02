David Cronenberg retrouve Viggo Mortensen pour un film d'horreur

David Cronenberg s'apprête à revenir au cinéma de ses débuts et pour lequel on le connaît. L'acteur Viggo Mortensen annonce qu'il va tourner pour lui dans son prochain long-métrage et que le scénario va lui permettre de renouer avec le body-horror.

David Cronenberg et Viggo Mortensen : acte 4

S'il reste indubitablement un réalisateur au talent immense, David Cronenberg s'est éloigné du cinéma aux accents horrifiques qu'il faisait durant la première partie de sa carrière. Pour son prochain long-métrage, il s'est dit qu'il serait bon de revenir à ses premiers amours. De quoi exciter tous les fans de cinéma de genre.

C'est l'acteur Viggo Mortensen qui nous apprend, lors d'une interview chez GQ, que le metteur en scène est en train de nous concocter une bien belle surprise. Celui qui vient de signer son premier long-métrage avec Falling a déjà tourné trois fois sous la direction de Cronenberg. Pour A History of Violence et Les Promesses de l'ombre, deux polars exceptionnels, ainsi que pour A Dangerous Method. S'il sait aussi bien ce que le réalisateur prépare, c'est parce qu'il se trouve au casting de ce projet encore sans titre et sur lequel on ne sait rien.

Rien, hormis ce que Viggo Mortensen veut bien nous dire. Et c'est déjà amplement suffisant pour nous donner sacrément envie. Ce projet serait resté dans le tiroir de Cronenberg pendant un moment, jusqu'à ce qu'il ait enfin l'opportunité de le filmer. Il se garde bien de donner les éléments de l'intrigue mais parle d'un "étrange film noir" et d'un retour aux origines. Quand son interlocuteur lui demande si l'on penche du côté du body-horror, l'acteur répond par la positive.

La Mouche ©20th Century Fox

C'est justement avec cette horreur organique, viscérale et graphique que David Cronenberg s'est fait connaître. Il reste associé à ce cinéma dans l'esprit des fans et on attend depuis longtemps qu'il s'y remette sérieusement. Tout le monde se souvient de La Mouche, l'un de ses films les plus populaires dans le genre. Ou encore de Videodrome et Rage. Ses trois derniers films en date sont des oeuvres avec plus de réflexion et de théorie, plus sages par rapport à ce qu'il faisait dans les années 70/80.

Nous risquons d'en entendre parler dans les prochains mois car le tournage pourrait se dérouler cet été. Si les conditions sont réunies pour que ce ça soit le cas. En attendant, son fils a pris la relève avec un cinéma qui tâche, comme il le prouve dans Possessor, dernier grand prix au Festival de Gérardmer.