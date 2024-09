C'est l'un des meilleurs réalisateurs de la planète et il pourrait revenir avec un projet étonnant

Et si son prochain film était un western crépusculaire ? Le nouveau projet de David Fincher pour Netflix pourrait s'avérer très étonnant. On vous donne toutes les premières informations.

David Fincher : Un maître du cinéma moderne

David Fincher est sans conteste l’un des réalisateurs les plus influents et respectés de sa génération. Depuis ses débuts avec Alien 3 en 1992, jusqu’à ses œuvres devenues cultes comme Seven, Fight Club, Zodiac ou encore The Social Network, Fincher a su imposer un style unique, mêlant précision technique et exploration des profondeurs sombres de l’âme humaine. Sa manière de jouer avec les genres et de dépeindre des personnages complexes et souvent torturés lui a valu une reconnaissance internationale, ainsi qu’une place de choix parmi les grands réalisateurs du cinéma contemporain.

Depuis la fin des années 2010, Fincher a aussi tissé une relation fructueuse avec Netflix, devenant un collaborateur clé pour la plateforme. Il a notamment produit et réalisé plusieurs épisodes des séries House of Cards et Mindhunter, toutes deux acclamées par la critique. Ce partenariat avec Netflix lui a permis d’avoir une grande liberté créative pour ses projets, y compris deux longs métrages : Mank (2020), un biopic sur le scénariste de Citizen Kane, et The Killer (2023), un thriller psychologique qui explore les affres d’un tueur à gages.

En parallèle de ces projets, Fincher a également supervisé la série animée d’anthologie Love, Death & Robots, confirmant ainsi son goût pour l’expérimentation visuelle et narrative.

Un western pour Fincher ?

Récemment, une rumeur excitante circule concernant le prochain film de David Fincher. Selon le site bien renseigné What's On Netflix, celui-ci serait en train de travailler sur un projet intitulé Bitterroot (anciennement connu sous le nom de Big Hole), un thriller criminel dans l’univers du western (une première pour lui), qui pourrait bien être son prochain grand film pour Netflix.

Ce projet mystérieux serait basé sur un scénario écrit par Michael Gilio, qui avait figuré sur la Black List de 2008 (une sélection annuelle des meilleurs scénarios non produits de Hollywood NDLR). Michael Gilio, récemment scénariste du film à succès Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs, est également connu pour des œuvres telles que Kwik Stop et Dark Harvest. Le script de Bitterroot tourne autour d’un vieux rancher qui, après avoir vu ses économies dérobées, décide de prendre les choses en main en braquant des banques et en traquant les voleurs. Dans sa quête désespérée de justice, il est poursuivi par son propre fils, un shérif. Ce récit prometteur, aux allures de western crépusculaire, rappelle les grands classiques comme Impitoyable de Clint Eastwood.

L’origine de ce projet remonte à plus de dix ans. En 2011, il était prévu que Big Hole soit réalisé par Michael Gilio lui-même, avec Gore Verbinski (réalisateur de Pirates des Caraïbes) à la production. Mais depuis, le projet a été laissé en suspens jusqu’à ce que Netflix et David Fincher semblent prêts à le ressusciter.

Bien que Netflix n’ait pas encore confirmé officiellement cette information, des offres auraient déjà été faites à deux acteurs principaux pour ce film, ce qui laisse supposer que le projet pourrait rapidement entrer en production. Bitterroot serait l’un des quatre nouveaux projets que Fincher développe activement avec Netflix. Parmi ces projets, on retrouve également une série qu'il produit, un spin-off américain de Squid Game, ainsi qu’un autre projet lié à un spin-off du film culte Chinatown (1974) de Roman Polanski. Un autre thriller criminel sans titre est également en cours de développement, bien que les détails restent pour l'instant secrets.

Bien que certains aient émis l’hypothèse que Fincher pourrait également travailler sur un remake de Strangers, le classique d’Alfred Hitchcock, plusieurs sources ont démenti cette rumeur.