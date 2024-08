"Je ne prendrai jamais ma retraite" : souffrant, David Lynch prend la parole et rassure ses fans

L'annonce de sa maladie a fait l'effet d'un choc dans le milieu du cinéma. Le cinéaste David Lynch, auteur de "Mulholland Drive", a pris la parole pour faire le point sur sa santé et rassurer son public alarmé.

David Lynch fait le point sur sa santé

Cet extrait d'une interview du numéro de septembre de la revue Sight and Sound est la source d'une tristesse et d'une inquiétude largement partagées chez les cinéphiles et les fans de David Lynch. Dans cette interview, le légendaire réalisateur de 78 ans confie souffrir d'emphysème pulmonaire, une maladie qui dégrade irréversiblement les tissus pulmonaires. Il y explique ainsi "être confiné à domicile", ne pouvant pas s'exposer au risque de tomber gravement malade.

Cela serait très mauvais pour moi de tomber malade, même si c’était un rhume. (...) Si l'occasion se présente, je devrais probablement réaliser de chez moi. Avec le Covid, on a aujourd’hui inventé des moyens de faire ça à distance... Mais ça ne me plairait pas beaucoup.

Cependant, si le réalisateur de Sailor et Lula et de Mulholland Drive - ancien très gros fumeur - souffre d'emphysème, David Lynch a tenu à rassurer sur son état de santé. Coupant ainsi court à toutes les hypothèses pessimistes alarmées qui sont apparues sur les réseaux sociaux.

"Je ne prendrai jamais ma retraite"

C'est sur X (anciennement Twitter) que David Lynch a pris la parole. Lucide et déterminé, il a précisé sa condition et assuré qu'il était "pleinement heureux".

Mesdames et messieurs,

Oui, je souffre d'emphysème après toutes ces années de tabagisme. Je dois dire que j'ai vraiment adoré fumer, et j'aime le tabac - son odeur, allumer des cigarettes, les fumer -, mais il y a un prix à payer pour cette réjouissance, et le prix pour moi est l'emphysème. J'ai maintenant arrêté de fumer depuis plus de deux ans. Récemment j'ai passé beaucoup d'examens et la bonne nouvelle est que je suis en excellente santé, excepté pour l'emphysème. Je suis pleinement heureux et je ne prendrai jamais ma retraite.

Je veux que vous sachiez tous que je suis très touché par votre inquiétude.

Avec amour,

David