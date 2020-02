David O. Russell recrute Michael B. Jordan pour son nouveau film

Vous avez aimé ? Partagez :

Quelques heures après que Margot Robbie ait été annoncée au casting du prochain film réalisé par David O. Russell, c’est au tour d’une autre grosse star d’en faire de même. Michael B. Jordan sera dans le coup, formant avec l’interprète d’Harley Quinn et Christian Bale un trio de choc. En attendant de nouvelles recrues ?

La sortie de Joy commence à dater et il est venu le temps où un retour s’impose pour David O. Russell. Disparu de la circulation le temps de trouver un nouveau projet qui le motive, voilà que le metteur en scène s’apprête à retrouver le chemin des plateaux avec un nouvel essai qui risque d’aligner un casting qui envoie du lourd. Le premier nom à avoir été cité est celui de Christian Bale. Un acteur qui connaît bien David O. Russell, après avoir tourné sous sa direction dans Fighter et American Bluff. Une troisième collaboration va voir le jour et, par facilité, on s’imagine que Jennifer Lawrence pourrait aussi être de la partie. Elle qui vient de tourner dans les trois derniers films du metteur en scène. Sa présence a été évoquée mais rien ne dit qu’elle sera dans la distribution au final.

Ce qui est plus sûr, depuis quelques heures, c’est que Margot Robbie sera, elle, bien présente. Elle est le deuxième nom au casting et, quand on part sur de tels standards, on donne directement envie au public. Même si ce fameux projet, qui a pour titre de travail Amsterdam, est gardé bien à l’abris des regards. David O. Russell a signé le script et, bien qu’on commence à en entendre de plus en plus parler, rien ne sort sur le contenu de cette histoire.

Michael B. Jordan, troisième star à bord

The Hollywood Reporter révèle qu’il faudra aussi compter sur Michael B. Jordan au casting. L’acteur vient de signer pour lui aussi prendre l’un des rôles principaux d’Amsterdam. Comme pour les autres, aucun indice n’est donné sur la nature de son rôle mais c’est un casting de haute qualité qui est en train de se former. Nous verrons dans les prochains jours si d’autres leur emboîtent le pas. Collider va dans ce sens en expliquant qu’Angelina Jolie, Michael Shannon, Mike Myers et Robert De Niro sont conjointement courtisés par David O. Russell. S’ils rejoignaient tous ce projet, le casting en deviendrait plus qu’impressionnant !

Amsterdam entrera en tournage en avril, et espère arriver dans nos salles avant la fin de l’année.