Cette star de Friends regrette d’avoir refusé ce film culte sorti en 1997

Le visage de David Schwimmer est l’un des plus reconnus du monde des séries télévisés. En revanche, l’acteur n’a jusqu’à présent pas eu le même impact au cinéma. Mais cela aurait pu être très différent s’il avait pris une autre décision à un moment-clé de sa carrière.

Une carrière à deux visages pour David Schwimmer

David Schwimmer est mondialement connu pour son rôle de Ross dans Friends. Aux côtés de Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox et Matt LeBlanc, le comédien a porté pendant dix saisons l’une des séries les plus iconiques à avoir été créées.

En dehors de son rôle de Ross, David Schwimmer a joué dans d’autres œuvres majeures de la télévision. Comme Frères d’armes et American Crime Story. Au cinéma, sa carrière a jusqu’à présent été un peu différente. Car il n’a pas décroché de rôle majeur dans un long-métrage aussi marquant que les séries précédemment évoquées. Pourtant, il a en a eu l’occasion...

L’acteur a refusé Men in Black !

La comédienne britannique Cush Jumbo a récemment lancé son podcast, Origins With Cush Jumbo. L’un de ses premiers invités n’était autre que David Schwimmer. Au cours de cet épisode, l’acteur a révélé avoir refusé un rôle dans un film culte au cours de sa carrière : Men in Black. Il a expliqué qu’il avait dû faire un choix entre jouer dans ce film et réaliser son premier long-métrage, Dix ans plus tard. Il a donc choisi cette option :

C’était la fenêtre de l’été que j’avais durant laquelle je ne tournais pas Friends. J’avais une pause de quatre mois, et "Men in Black" allait être tourné exactement au moment où j’allais réaliser ce premier film.

Durant l’émission avec Cush Jumbo, l’interprète de Ross avoué qu’il ne savait pas s’il avait "pris la bonne décision". Mais s’il avait accepté le rôle dans Men in Black, sa relation avec les membres du casting de son long-métrage "aurait probablement pris fin". Car, pour porter Dix ans plus tard, David Schwimmer a fait appel aux acteurs de sa compagnie de théâtre. Et, selon ses propres mots, ils ont tous démissionné de leur boulot pour venir faire ce film.

Un rôle qui aurait fait de lui "une star de cinéma" ?

David Schwimmer pense tout de même que sa carrière aurait été bien différente s’il avait accepté le rôle dans Men in Black. Il reconnaît que cette proposition était "une incroyable opportunité". Ile pense désormais que l’accepter aurait fait de lui "une star de cinéma", et que sa carrière aurait peut-être pris "une trajectoire très différente".

Malgré tout, l’acteur et réalisateur a respecté sa parole envers les acteurs de sa compagnie de théâtre, qu’il a donc dirigés dans Dix ans plus tard. David Schwimmer a réalisé deux autres longs-métrages après celui-ci. D’abord, la comédie Cours toujours Dennis, sortie en 2007, puis le drame Trust, dévoilé en 2010.