David Warner, acteur de "Titanic" et "La Malédiction", est décédé à 80 ans

Dimanche 24 juillet 2022, David Warner s'est éteint à l'âge de 80 ans. Selon les informations de la BBC, l'acteur a succombé à un cancer. Sa famille a fait part de la triste nouvelle. Dans un communiqué, ses proches ont déclaré :

Au cours des 18 derniers mois, il a fait face à son diagnostic avec grâce et dignité. Il manquera énormément à sa famille et ses amis, et nous nous souviendrons de lui comme d'un homme, un partenaire et un père au grand coeur, généreux et compatissant, dont l'extraordinaire héritage professionnel a touché la vie de tant de personnes au fil des ans. Nous avons le coeur brisé.