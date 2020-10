DC : Jai Courtney aimerait que son personnage affronte Flash au cinéma

Le comédien Jai Courtney, qui interprète le Captain Boomerang dans le DC Extended Universe (DCEU), s'est dit intéressé par affronter Flash dans un film solo. Un projet qui n'est pour le moment pas d'actualité.

Bientôt le retour de Captain Boomerang

Captain Boomerang est un personnage relativement célèbre de l'univers DC Comics. Créé en 1960 par John Broome et Carmine Infantino, cet antagoniste est principalement un ennemi de Flash, l'homme le plus rapide du monde. Au cinéma, Captain Boomerang est campé par Jai Courtney dans Suicide Squad, le film de David Ayer. Il est membre à part entière de cette équipe et sa relation avec Flash est abordée dans l'histoire. Le héros incarné par Ezra Miller fait même une courte apparition dans le blockbuster, encore une fois pour mettre des bâtons dans les roues du super-vilain. Jai Courtney sera de retour dans la peau de Captain Boomerang dans The Suicide Squad, en salle le 4 août 2021.

Captain Boomerang VS Flash

Lors d'une récente interview avec Screen Rant, pour parler de son nouveau film The Good Criminal, Jai Courtney s'est également arrêté sur son personnage de Captain Boomerang. Un protagoniste qu'il affectionne particulièrement, et qu'il aimerait réincarner dans le futur. Il a également souligné qu'il aimerait partager l'écran avec Ezra Miller dans la peau de Flash, histoire de réunir les deux personnages dans un film solo :

Je l'espère mec. Les gens plus hauts gradés que moi prennent ce genre de décisions, mais je pense que les fans adoreraient ça. Qui sait ? Qui sait comment les choses vont se passer ? Je pense qu'il y a une tonne de projets en cours, et de grands succès arrivent pour DC. Je pense qu'ils prennent actuellement de très bonnes décisions. Donc nous verrons. Ce serait génial. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurai déjà ce truc en développement. Mais nous verrons dans quelle direction nous irons.

Pour le moment, Jai Courtney est confirmé dans The Suicide Squad. Mais rien n'officialise son retour potentiel dans le film The Flash. Pour le moment, Captain Boomerang n'est pas dans l'équation. Pourtant il pourrait largement avoir sa place dans le film d'Andy Muschietti, notamment grâce à son statut dans les comics. Pour autant, jusqu'à présent, le personnage est décrit comme une sorte de raté rigolo, qui n'inquiète pas réellement les super-héros. Il est davantage dépeint comme un ressort comique que comme un antagoniste solide. Il y a donc, à l'heure actuelle, peu de chance que Captain Boomerang se retrouve face à Flash...