DC : le producteur de Joker aimerait faire un film solo sur Mr Freeze

Michael E. Uslan, le producteur ancestral de la franchise « Batman », aurait aimé voir un film solo centré sur Mr Freeze. Un long-métrage qui se serait inscrit dans la même veine que l'excellent « Joker » de Todd Phillips.

Michael E. Uslan : le producteur culte de Batman

Son nom ne vous dit sans doute rien. Mais Michael E. Uslan est un vétéran de la franchise Batman. Il est un des plus anciens producteurs de la saga DC. Dès les films de Tim Burton, Michael E. Uslan a officié comme producteur exécutif. Ce dernier, âgé aujourd'hui de 69 ans, n'a par la suite, jamais quitté l'homme chauve-souris. Que ce soit les films de Joel Schumacher, la trilogie de Christopher Nolan ou Batman V Superman, il était toujours présent comme producteur. Michael E. Uslan a même participé aux séries animées, au téléfilms d'animation et aux films Lego. Enfin, il a également contribué aux œuvres dérivées du Chevalier Noir comme Catwoman ou le récent Joker. Bref, c'est un fan inconditionnel de Batman !

Un film solo pour Mr Freeze ?

Michael E. Uslan aurait aimé voir un film solo centré sur Mr Freeze. Récemment interrogé par Wizard World, il explique qu'il aurait adoré produire un film sur ce méchant culte, dans la veine de celui sur le Joker. Il aurait même basé son histoire sur celle d'un épisode iconique de Batman : la série animée de 1992. L'investisseur aurait utilisé l'épisode Heart of Ice pour écrire son récit sur l'homme de glace. Un épisode important où les origines de Victor Fries sont racontées et à travers lequel le personnage gagne en ambiguïté. Le public prend d'empathie ce méchant emblématique, notamment grâce à sa relation avec sa défunte épouse. C'est en tout cas ce que pense Michael E. Uslan :

C'est l'un de mes épisodes préférés de Batman : la série animée. Il traitait de Mr Freeze et de la perte de sa femme. Une histoire qui partage beaucoup d'empathie et d'émotion. Je parle en tant que fan, pas en tant que producteur. Mais je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de dingue avec ce récit.

Pour le moment, Mr Freeze n'est apparu qu'une seule fois au cinéma. C'était dans le détestable Batman & Robin de Joel Schumacher en 1997. Considéré comme le pire film de toute la franchise Batman, l'antagoniste était à l'époque interprété par l'inimitable Arnold Schwarzenegger, qui cabotinait alors au possible. Le film s'est avéré être un énorme échec critique, et son score au box-office sauvait à peine la face, avec un peu plus de 238 millions de dollars de recettes à travers le monde.

D'autres films solo centrés sur les super-vilains de Batman

Michael E. Uslan, qui a participé à la production de Joker, pense que de nombreux méchants de l'univers Batman mériteraient un film solo classé R, à l'instar de celui de Todd Phillips :

Peu importe que ce soit L’Épouvantail, L'Homme Mystère, Catwoman, Le Pingouin... Ils sont tous géniaux. Cela permettrait aux cinéastes et aux écrivains d'emmener ces personnages dans des directions encore jamais explorées.

Un plan des plus savoureux. Peut-être que le succès de Joker (plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office) va pousser la Warner à développer davantage de films dans cette optique. Peut-être que Michael E. Uslan va proposer au studio des idées de films solos centrés sur les méchants les plus célèbres de l'univers Batman. Une hypothèse pas si stupide, qui pourrait créer un DC Extended Universe (DCEU) alternatif, plus sombre, plus proche des comics, éventuellement emmené par Robert Pattinson et Joaquin Phoenix.