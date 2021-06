DC League of Super-Pets : le film DC dévoile son casting vocal dans un nouveau teaser

Le film d'animation « DC League of Super-Pets » se dévoile dans son tout nouveau teaser. Réalisé par Jared Stern et Sam Levine, le long-métrage va se concentrer sur les super-animaux de l'univers DC Comics, emmené par Krypto, le chien de Superman.

C'est quoi la DC League of Super-Pets ?

Le monde de DC Comics est vaste et varié. Outre les justiciers humanoïdes habituels de l'écurie DC, certains super-héros sortent de l'ordinaire. C'est par exemple le cas de la DC League of Super-Pets. Une team composée d'animaux extraordinaires qui possèdent des pouvoirs semblables à leurs homologues humains. Le plus célèbre de ces super-animaux est évidemment Krypto, le chien de Superman, issu de la planète Krypton. Un personnage emblématique qui a même eu sa propre série animée en 2006. Ce super-chien, créé en 1995 par Otto Binder et Curt Swan, possède des pouvoirs sensiblement identiques à ceux de Superman.

Krypto ©DC Comics

Krypto n'est pas le seul super-héros à fourrure. La Ligue des Super-Animaux se compose de quatre animaux récurrents : Krypto donc, mais également Streaky le chat de Supergirl, de Beppo le singe venu de Krypton et de Comet, alias Super Horse, l'ancienne monture de Supergirl. Il existe également d'autres membres comme Ace le chien de Batman et Jumpa le kangourou de Wonder Woman. Sacré programme !

Le film dévoile un nouveau teaser

Warner Bros et DC Comics viennent de dévoiler un nouveau teaser de DC League of Super-Pets. L'occasion pour la firme de partager les noms de son casting explosif. Si ces nouvelles images ne dévoilent rien sur l'intrigue ou même sur l'identité visuelle du film, le casting vocal demeure assez impressionnant. Sur le thème musical mythique de Superman, on apprend que Dwayne Johnson doublera Krypto et que Kevin Hart prêtera sa voix à Ace. Le reste de la distribution vocale se compose notamment de Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna et Keanu Reeves dans des rôles encore inconnus. Pour rappel, DC League of Super-Pets est réalisé par Jared Stern (le producteur de Lego Batman : le film) et Sam Levine. Warner vient de placer la date de sortie du film au 20 mai 2022. En attendant, on vous laisse avec la bande-annonce !