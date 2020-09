DC Super Pets : découvrez le premier aperçu de Krypto au cinéma

Vous n’avez peut-être même pas entendu parler de ce projet, mais Warner Bros Studios et DC Comics prévoient de sortir un film d’animation intitulé "DC Super Pets". Le concept est simple : présenter les animaux fantastiques de l’univers DC.

C’est quoi les DC Super Pets ?

L’univers DC n’est pas composé que de surhumains, les animaux aussi ont le droit à leurs représentants. Outre des super-héros, le monde des comics regorge de super-animaux. Le plus célèbre demeure évidemment Krypto, le chien de Superman issu de la planète Krypton. Un personnage culte qui a même eu le droit à sa propre série animée en 2006. Ce super-chien, créé en 1955 par Otto Binder et Curt Swan, possède des pouvoirs sensiblement identiques à ceux de Superman. Mais le super-héros n’est pas le seul à avoir son homologue à poils.

Fort du succès des personnages humains, DC Comics a dérivé ses héros en version animale. Ces derniers ont même leur propre équipe intitulée Legion of Super-Pets. Qui se traduit par La Ligue des Super-Animaux. Cette ligue se compose de quatre animaux récurrents : Krypto donc, mais également Streaky le chat de Supergirl, Beppo le singe venu de Krypton et Comet, alias Super Horse, l’ancienne monture de Supergirl. L’univers DC se compose d’autres animaux avec notamment Ace le chien de Batman et Jumpa le kangourou de Wonder Woman.

La Justice League à pattes

Cela fait maintenant un certain temps que DC Super Pets n’avait pas donné de nouvelles. Mais le film semble bien en développement puisqu’un court teaser a vu le jour sur Twitter. Le film est pour le moment encore prévu pour le 26 mai 2021 en France, mais ne devrait finalement pas voir le jour avant 2022. Jared Stern, le producteur de Lego Batman : le film devrait s’occuper de l’écriture et de la réalisation de DC Super Pets en compagnie de Sam Levine.

Ace the Bat Hound, Streaky the Super-Cat, Krypto the Superdog sont pour le moment confirmés dans le film. Ils devraient être accompagnés de tout le bestiaire de DC Comics. Le tout premier aperçu du long-métrage vient de tomber grâce à l’événement DC Fan Dome. Une courte vidéo qui met en scène Krypto et sa capacité à voler. Ce court extrait permet également d’avoir un premier coup d’œil de l’animation. Un style qui se rapproche d’ailleurs du récent Scooby ! également produit par la Warner. Compte tenu de sa popularité, Krypto devrait vraisemblablement être le protagoniste de cette histoire davantage orientée pour la jeunesse.